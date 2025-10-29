Η παράσταση "Emotional dogs" στα Φιλιατρά

Πρόκειται για ένα ιδιαίτερο έργο σωματικού θεάτρου, ένα ταξίδι αναζήτησης και διαφυγής, που εξερευνά τα όρια μεταξύ λογικής και συναισθήματος, πραγματικότητας και μνήμης. Μετά την παράσταση θα ακολουθήσουν τα εγκαίνια της εικαστικής εγκατάστασης/έκθεσης του ίδιου πρότζεκτ, που θα παραμείνει ανοιχτή έως την άνοιξη. Η γενική είσοδος είναι 12 ευρώ και τα εισιτήρια διατίθενται σε προπώληση στο ταμείο του μουσείου. Τηλέφωνο κρατήσεων 2761033807.

Το "Emotional dogs" είναι ένα ταξίδι αναζήτησης και διαφυγής. Οι ήρωες στροβιλίζονται, καταδύονται σε έναν υδάτινο κόσμο, όπου η μόνη τους σύνδεση με τον πάνω κόσμο είναι ένα «κέντρο ελέγχου» με ραδιοπομπούς, τηλεοράσεις, κασετόφωνα. Oμως, τίποτα δεν είναι υπό έλεγχο όταν το “ζώο” μέσα τους έχει πάρει τα ηνία.

Κατακερματισμένα ερεθίσματα διακόπτουν την αποστολή ανάδυσής τους στην επιφάνεια – όταν ανατρέπεται βίαια η σχέση μεταξύ του λογικού και του συναισθηματικού εγκεφάλου, όλο το σώμα εισέρχεται σε μια συνεχή κατάσταση επιβίωσης. Μια τραυματική εμπειρία δε βιώνεται ως μια γραμμική, λογική αλληλουχία αισθήσεων και συναισθημάτων. Και τα λόγια δεν είναι ποτέ αρκετά για να περιγράψουν μια τέτοια ιστορία. Στα πόσα μέτρα μπορεί να βυθιστεί κανείς πριν να αρχίσει η “διαρροή” στην προστατευτική στολή του; Το "Emotional dogs" εκμυστηρεύεται προσωπικές εμπειρίες, απομυθοποιεί καταστάσεις και έρχεται αντιμέτωπο με επίπονες πραγματικότητες, με σκοπό να απελευθερωθεί από τα ψυχικά δεσμά η φαντασία και να αποκατασταθεί η ικανότητα του ανθρώπινου σώματος, όσο “ραγισμένο” κι αν είναι, να ονειρεύεται και να ελπίζει.

ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΜΩΡΟΥΤ

Η Πηνελόπη Μωρούτ, ιδρύτρια της ομάδας CROSS IMPACT, είναι διατομεακή καλλιτέχνις και χορογράφος, η οποία εστιάζει στη δημιουργία υβριδικών έργων μέσω της διασταύρωσης και συγχώνευσης διαφορετικών παραστατικών και εικαστικών μέσων. Αποφοίτησε από τη Κρατική Σχολή Ορχηστικής Τέχνης (Κ.Σ.Ο.Τ.), το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο –Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών (Ε.Μ.Π.), και κατέχει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα στις Θεατρικές Πρακτικές από το ArtEZ University of the Arts (Ολλανδία). Η καλλιτεχνική της ταυτότητα βασίζεται σε μια διαρκή δημιουργική διαδικασία, κατά την οποία η ακαδημαϊκή και καλλιτεχνική έρευνα συνδέονται άρρηκτα με την πρακτική της κίνησης.

Η Πηνελόπη εργάζεται επαγγελματικά στην Ελλάδα και στο εξωτερικό ως ερμηνεύτρια, χορογράφος, καθηγήτρια χορού και σκηνογράφος. Ως βιντεογράφος έχει συμμετάσχει σε εκθέσεις και φεστιβάλ video dance & dance animation ανά τον κόσμο.

Προσεγγίζει τη χορογραφία με μια κινηματογραφική οπτική και δημιουργεί συνεχές διάλογο μεταξύ ερμηνευτών και σκηνικών. Μέσω της εταιρείας της CROSS IMPACT, έχει λάβει χρηματοδότηση από το Υπουργείο Πολιτισμού της Ελλάδας και το Ιδρυμα J.F. Κωστόπουλος για τη δημιουργία και περιοδεία των έργων της (THE BOX: That Dead Space Between Us, EMOTIONAL DOGS). Το πρώτο της έργο που παραγγέλθηκε στον Καναδά, COME HELL OR HIGH WATER, έκανε πρεμιέρα στο Εντμοντον τον Μάιο του 2025 και θα παρουσιαστεί στο Fluit Festival στο Κάλγκαρι τον Οκτώβριο του 2025. Ως εκπαιδευτικός, η Πηνελόπη μοιράζεται την πρακτική της κίνησης, “Sculpting Body-Images”, σε όλο τον κόσμο. Έχει διδάξει σε ιδρύματα και φεστιβάλ όπως το Kalakeli Movement Arts (Ινδία), το PERA GAU School of Performing Arts, το REVES Festival (Κόστα Ρίκα), το Kinissis Dance Festival (Χιλή), το Points to Play (Μιλούζ), το Akropoditi Dance Festival (Σύρος), το Unplugged Dance (Λευκάδα), το MUDA Dance Center (Γάνδη), το Nunart Guinardó (Βαρκελώνη) και το Škola suvremenog plesa Ane Maletić (Ζάγκρεμπ). Η πρακτική της συνδυάζει τη φυσική εξερεύνηση με την παιχνιδιάρικη διάθεση και την περιέργεια, προσκαλώντας τους συμμετέχοντες να αποδεχτούν την ατομικότητά τους και να ανακαλύψουν τη μοναδική καλλιτεχνική τους φωνή. Η Πηνελόπη ενσωματώνει στην παιδαγωγική της μεθοδολογία στοιχεία από την πρακτική “Fighting Monkey”, μια μέθοδο που ανέπτυξαν οι Λίντα Καπετανέα και Γιοζέφ Φρούτσεκ, με τους οποίους εκπαιδεύεται τα τελευταία 15 χρόνια.

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

Σύλληψη & Καλλιτεχνική Επιμέλεια: Πηνελόπη Μωρούτ. Χορογραφία: Πηνελόπη Μωρούτ και Αλέξανδρος Βαρδαξόγλου (αρχικό ντουέτο), διασκευασμένο για σόλο από την Πηνελόπη Μωρούτ. Ερμηνεία: Πηνελόπη Μωρούτ, με τον Αλέξανδρο Βαρδαξόγλου (σε βιντεοπροβολή). Εξειδικευμένη Καλλιτεχνική Σύμβουλος: Φένια Κωτσοπούλου. Μουσική Σύνθεση & Ηχητικός Σχεδιασμός: Χρήστος Παραπαγκίδης. Σχεδιασμός Σκηνογραφίας & Κοστουμιών: Πηνελόπη Μωρούτ, Ηλιάννα Σκουλάκη. Κατασκευή Σκηνογραφίας & Κοστουμιών: Ηλιάννα Σκουλάκη. Βίντεο-προβολές κυκλικής προβολής παράστασης: Φένια Κωτσοπούλου. Κινηματογράφηση/Μοντάζ: Χρυσάνθη Μπαδέκα. Σχεδιασμός Φώτων: Τάσος Παλαιορούτας. Βίντεο Trailer & Φωτογραφία: Φένια Κωτσοπούλου. Video Mapping: Παναγιώτης Λαμπής. Οργάνωση παραγωγής: Τζένη Μάζη & Κάσση Καφέτση (CULTOPIA). Υπεύθυνη επικοινωνίας: Τζένη Μάζη. Παραγωγή: CROSS IMPACT | Πηνελόπη Μωρούτ.

Η παράσταση πραγματοποιήθηκε υπό αιγίδα και την οικονομική υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού. Η περιοδεία της παράστασης πραγματοποιείται υπό την αιγίδα και την οικονομική υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού και με την υποστήριξη του Ιδρύματος Ιωάννου Φ. Κωστόπουλου.