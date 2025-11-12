«Μικρόβιο – Γ. Βουβαλέας»: Παρουσίαση του ντοκιμαντέρ «Ενας ζεστός Νοέμβρης»

Η προβολή θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή στις 8:30 μ.μ., στον πολυχώρο της ΚΝΕ «Μικρόβιο – Γ. Βουβαλέας», Κουτσομητοπούλου 13.

«ΕΝΑΣ ΖΕΣΤΟΣ ΝΟΕΜΒΡΗΣ»

«…και ξαφνικά / πιάσαν οι ζέστες το Νοέμβρη / καλοκαιριά / στην καρδιά του χειμώνα». Οι στίχοι αυτοί, από το ποίημα «Ένας ζεστός Νοέμβρης» του Δημήτρη Ραβάνη-Ρεντή, ενέπνευσαν τον τίτλο του ντοκιμαντέρ της ΚΝΕ. Ο μεγάλος αυτός κομμουνιστής λογοτέχνης, με τον ποιητικό του λυρισμό και την ταπεινότητα του ύφους που αρμόζει στους μεγαλειώδεις αγώνες και τις θυσίες του λαού μας, αποτυπώνει το χρονικό του ηρωικού ξεσηκωμού του Πολυτεχνείου. Αντίστοιχα, στο ντοκιμαντέρ της ΚΝΕ επιδιώκεται να «κινηματογραφηθεί» η ατμόσφαιρα εκείνων των ημερών — της αντιδικτατορικής πάλης του λαού, της δράσης του ΚΚΕ και της ΚΝΕ. Οι θεατές θα έχουν την ευκαιρία, μέσα από συνδυασμό ντοκουμέντων, αρχειακού υλικού, animation και συνεντεύξεων με «πρωταγωνιστές» της περιόδου, να μεταφερθούν στα χρόνια της χούντας, να ζήσουν από κοντά όσα προηγήθηκαν του μεγάλου ξεσηκωμού, αλλά και τις ίδιες τις μέρες μέσα στο Πολυτεχνείο, ξετυλίγοντας το νήμα του ηρωικού αγώνα. Θα περιηγηθούν από την πλατεία Μαβίλη και τις συζητήσεις μιας παρέας μαθητών κάτω από τη μύτη των αστυνομικών, μέχρι το θανατονήσι της Γυάρου· από τα σκληρά βασανιστήρια στην οδό Μπουμπουλίνας μέχρι τον αγωνιστή που έψαχνε ένα κομμάτι συνδετήρα για να φτιάξει, με την ψίχα του ψωμιού, ακόμη ένα πιόνι για το αυτοσχέδιο σκάκι της εξορίας· από τις γιάφκες του παράνομου εκδοτικού μηχανισμού του «Οδηγητή» και της «Πανσπουδαστικής» μέχρι το εργοστάσιο όπου οι εργάτες έδιναν από το υστέρημά τους οικονομική ενίσχυση για το Κόμμα και τους κομμουνιστές που επέστρεφαν από την εξορία. Εικόνες που δύσκολα χωράει ο νους, αλλά και στιγμές που ανέδειξαν πως ο λαός και η νεολαία έχουν τη δύναμη να φέρουν τα πάνω-κάτω, να γίνουν πρωταγωνιστές των εξελίξεων. Τα συμπεράσματα που προκύπτουν από την 7ετία της δικτατορίας και αποτυπώνονται γλαφυρά στο ντοκιμαντέρ έχουν ιδιαίτερη σημασία — αποτελούν πολύτιμη πηγή έμπνευσης και διδαγμάτων για τους αγώνες του σήμερα. Στο ντοκιμαντέρ συμμετέχουν (αλφαβητικά): Αριάδνη Αλαβάνου, Δημήτρης Γόντικας, Γιώργος Καραγιάννης, Δημήτρης Κουτσούμπας, Αλκης Παπαδήμας, Αλέκα Παπαρήγα, Λάμπρος Τόκας, Σπύρος Χαλβατζής. Επιμέλεια ντοκιμαντέρ: Επιτροπή Προπαγάνδας του ΚΣ της ΚΝΕ.