11ο Διεθνές Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Πελοποννήσου: Με επίκεντρο την Καλαμάτα και αφιέρωμα στην αλληλεγγύη

Το 11ο Διεθνές Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Πελοποννήσου επέστρεψε με επίκεντρο την Καλαμάτα και αφιέρωμα στην Αλληλεγγύη.

Με παρουσία σε 14 πόλεις, το Φεστιβάλ προβάλλει ντοκιμαντέρ από όλο τον κόσμο και διοργανώνει πλήθος δράσεων: masterclasses, εκπαιδευτικά προγράμματα, εικαστικές εκθέσεις, εργαστήρια συμπαραγωγής, ειδικές δράσεις για ΑμεΑ και μαθητές. Φέτος εγκαινιάζει συνεργασία με το Nordic/Docs Festival Νορβηγίας, με κοινές παραγωγές που θα ταξιδέψουν και στο Όσλο. Στόχος του θεσμού είναι η εξωστρέφεια, η προσβασιμότητα και η ενίσχυση της πολιτιστικής εκπαίδευσης, καθιερώνοντάς τον ως σημαντικό εργαστήριο διαλόγου και πολιτισμού στην ελληνική περιφέρεια. Το 11ο Διεθνές Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Πελοποννήσου διοργανώνεται από το Κέντρο Δημιουργικού Ντοκιμαντέρ Καλαμάτας, με την οικονομική υποστήριξη του ΕΚΚΟΜΕΔ και σε συνδιοργάνωση με τον Δήμο Καλαμάτας και οικείους Δήμους και φορείς ανά κάθε πόλη του Δικτύου. Η πρεμιέρα της διοργάνωσης πραγματοποιήθηκε χθες Παρασκευή, με το πρόγραμμα το Σαββατοκύριακο να περιλαμβάνει 11 προβολές στο αμφιθέατρο "Θεόδ. Αγγελόπουλος" του Εργατικού Κέντρου. Το πρόγραμμα έχει ως εξής:

ΣΑΒΒΑΤΟ

-Εκτός Στόχου (Off The Mark), Σκηνοθέτης: Βέρα Ουσάκοβα, 3 μ.μ.

-Θέλω να είμαι νικητής (I Want To Be A Winner), Σκηνοθέτης: Χριστίνα Βάζου, 5 μ.μ.,

-Να φοβάσαι τ' άστρα του Νοτιά (Beware Of The Southern Stars), Σκηνοθέτης: Χρήστος Καρτέρης Χώρα: Ελλάδα, 6.30 μ.μ.

-Η Τοιχογραφία της Λιμνης...ή Πως Η Λίζα Σώθηκε (Frescoes Of The Flooded Monastery ...or How Lisa Saved), Σκηνοθέτης: Ελεονόρα Τουχαρέλι, 7 μ.μ.

-Σάουντρακ για ένα Πραξικόπημα (Soundtrack to a coup d'etat), Σκηνοθέτης: Γιόχαν Γκριμονπρές, 9.30 μ.μ.

ΚΥΡΙΑΚΗ

-Κάτω από τις σημαίες, ο ήλιος (Under the Flags, The Sun), Σκηνοθέτης: Χουάνχο Περέιρα, 12 μ.

-Το Ημερολόγιο ενός Εξόριστου (The Diary Of An Exile), Σκηνοθέτης: Μερτ Γκιουντζέρ, 1.30 μ.μ.

-Λευκά Όρη (White Mountains), Σκηνοθέτης: Αλέξανδρος Παπαθανασίου, 3 μ.μ.

-Αφθονία (Abundance), Σκηνοθέτης: Ντόρα Γιουνγκ, 5 μ.μ.

-Πειθαρχική Μεραρχία 999 (The Strafdivision "999"), Σκηνοθέτης: Κώστας Σταματόπουλος, 7 μ.μ.

-Επιστροφή των Creeps (Return Of The Creeps), Σκηνοθέτης: Νίκος Χαντζής, 9 μ.μ.