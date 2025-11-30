eleftheriaonline.gr - Εφημερίδα Ελευθερία

Κυριακή, 30 Νοεμβρίου 2025 10:30

"Εκ του Πατρός γεννηθέντα" την Τρίτη στο Εργατικό Κέντρο Καλαμάτας

Γράφτηκε από την

&quot;Εκ του Πατρός γεννηθέντα&quot; την Τρίτη στο Εργατικό Κέντρο Καλαμάτας

Premium Strom

Η ανατρεπτική μαύρη κωμωδία "Εκ του Πατρός γεννηθέντα" θα ανέβει την Τρίτη 2 Δεκεμβρίου στις 9.15 μ.μ. στο Εργατικό Κέντρο Καλαμάτας.

Όπως αναφέρει η περιγραφή της παράστασης: “Λένε ότι τα ζευγάρια φαίνονται στον χωρισμό, οι φίλοι στα δύσκολα και τα αδέλφια στην κληρονομιά. Δυο αδέλφια λοιπόν, από διαφορετικές μητέρες, συναντιούνται για να βάλουν σε τάξη τα περιουσιακά τους. Βασανίζονται και οι δυο από τους δαίμονες τους… Ο ένας από την γυναίκα του και τις οικογενειακές & τραπεζικές υποχρεώσεις και ο άλλος από το σύνδρομο Τουρέτ και από τον άρρωστο και δύστροπο πατέρα τους! Μία κωμωδία που θα σας κάνει να αναθεωρήσετε τις «οικογενειακές σχέσεις» και να επανεκτιμήσετε την δύναμη του χρήματος”.

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

Παίζουν οι: Τόνυ Δημητρίου, Γιάννης Φραγκίσκος. Κείμενο: Τόνυ Δημητρίου, Σκηνοθεσία: Τόνυ Δημητρίου, Στεφανία Γκουρνέλου, Βοηθός σκηνοθέτη: Αλέξανδρος Νικολούζος, Σκηνικά: Βαλεντίνο Βαλάσης, Μουσική Επιμέλεια: Αλέξης Δημητρίου, Ενδυματολογική επιμέλεια: Άννα Χατζηελιά.

Ηλεκτρονική προπώληση γίνεται στο more.com.

Κατηγορία Πολιτισμός
επιστροφή στην κορυφή

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ


NEWSLETTER

Συμπληρώστε το email σας εδώ για να λαμβάνετε νέα και ενημερώσεις