Πειραματική Σκηνή Καλαμάτας: Ξεκίνησε το “Τρένο με τις κούκλες"

Το “Τρένο με τις κούκλες” της Πειραματικής Σκηνής Καλαμάτας άνοιξε τις πόρτες του σε μικρούς μαθητές, προσφέροντάς τους μια ζωντανή γνωριμία με τις κούκλες–ήρωες των παραμυθιών.

Την Τετάρτη 10/12, οι μαθητές των Νηπιαγωγείων Αρι και Σπερχογείας, μαζί με τις δασκάλες τους, ξεναγήθηκαν στο ιδιαίτερο αυτό βαγόνι, όπου γνώρισαν από κοντά τις κούκλες και άκουσαν τις ιστορίες τους μέσα από αφηγήσεις παραμυθιών. Κατά την επίσκεψη έμαθαν για τα είδη της θεατρικής κούκλας και τον τρόπο κίνησής τους, έπαιξαν κουκλοθέατρο δίνοντας ζωή στις φιγούρες με τις κινήσεις και τις φωνές τους και φωτογραφήθηκαν με τις κούκλες που αγάπησαν περισσότερο.

Το ηλιόλουστο πρωινό γέμισε με παιδικά χαμόγελα και παραμυθένια διάθεση το επισκέψιμο βαγόνι του Μουσείου Τρένων, στο Δημοτικό Πάρκο Σιδηροδρόμων του Δήμου Καλαμάτας. Για σχολικές επισκέψεις και ξεναγήσεις καλέστε στο 6971540945.