Διήμερο συναυλιών από το Δημοτικό Ωδείο Καλαμάτας

Το Δημοτικό Ωδείο Καλαμάτας αποχαιρετά το 2025 με ένα διήμερο συναυλιών στο Black Box του Μεγάρου Χορού Καλαμάτας, το Σάββατο 20 και την Κυριακή 21 Δεκεμβρίου.

Περισσότεροι από 130 μαθητές και μαθήτριες από τις τάξεις πνευστών, εγχόρδων, κιθάρας, κρουστών, πιάνου και ηλεκτρικής κιθάρας του ΔΩΚ έχουν ετοιμάσει ένα πλούσιο, ευχάριστο και γιορτινό πρόγραμμα.

Το Σάββατο θα παρουσιαστούν: Βιολιά και φλάουτα (17:00 – 18:00). Σύνολα των τάξεων κιθάρας, φλάουτου με ράμφος, φλάουτου, μουσικής δωματίου και εγχόρδων (18:30 – 19:30). Τάξεις μονωδία και μοντέρνου τραγούδιου (20:00 – 21:00). Την Κυριακή θα παρουσιαστούν: Τάξεις κρουστών, ηλεκτρικής κιθάρας και τρομπέτα (11:00 – 11:45). Τάξεις κιθάρας (12:00 – 12:50). Τάξεις πιάνου (13:00 – 14:30). Η είσοδος στις συναυλίες είναι ελεύθερη.