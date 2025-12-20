eleftheriaonline.gr - Εφημερίδα Ελευθερία

Συναυλίες μαθητών του Δημοτικού Ωδείου Καλαμάτας

Το Δημοτικό Ωδείο Καλαμάτας αποχαιρετά το 2025 με ένα διήμερο συναυλιών το Σαββατοκύριακο στο Black Box του Μεγάρου Χορού Καλαμάτας.

Περισσότεροι από 130 μαθητές και μαθήτριες από τις τάξεις πνευστών, εγχόρδων, κιθάρας, κρουστών, πιάνου και ηλεκτρικής κιθάρας του ΔΩΚ έχουν ετοιμάσει ένα πλούσιο, ευχάριστο και γιορτινό πρόγραμμα. Σήμερα Σάββατο θα παρουσιαστούν (5 μ.μ. – 6 μ.μ.) βιολιά και φλάουτα, (6.30 μ.μ. – 7.30 μ.μ.) Σύνολα των τάξεων κιθάρας, φλάουτου με ράμφος, φλάουτου, μουσικής δωματίου και εγχόρδων, (8 μ.μ. – 9 μ.μ.) τάξεις Μονωδίας και μοντέρνου τραγουδιού. Αύριο Κυριακή, το πρόγραμμα περιλαμβάνει: (11 π.μ. -11:45 π.μ.) τάξεις κρουστών, ηλεκτρικής κιθάρας και τρομπέτας, (12 μ. – 12.50 μ.) τάξεις Κιθάρας, (1 μ.μ. – 2.30 μ.μ.) τάξεις πιάνου. Η είσοδος στις συναυλίες θα είναι ελεύθερη.

 

