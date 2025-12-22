Εγκαινιάστηκε η έκθεση «Χαίρει η Φύσις Όλη» στο Μέγαρο Χορού Καλαμάτας

Εγκαινιάστηκε χθες Κυριακή στο Μέγαρο Χορού Καλαμάτας η έκθεση του Εικαστικού Εργαστηρίου με τίτλο «Χαίρει η Φύσις Όλη».

Η έκθεση περιλαμβάνει έργα ζωγραφικής, κεραμικής, αγιογραφίας και χαρακτικής, καθώς και εγκαταστάσεις, οι οποίες αναπτύσσονται τόσο στους τοίχους όσο και στα δάπεδα του Μεγάρου Χορού, δημιουργώντας ένα ενιαίο και βιωματικό εικαστικό περιβάλλον.

Στην έκθεση συμμετέχουν όλοι οι μαθητές του εργαστηρίου – 300 συνολικά – ηλικίας από 4 έως 84 ετών, αποδεικνύοντας έμπρακτα ότι η τέχνη δεν γνωρίζει ηλικιακά όρια και ότι η δημιουργία αποτελεί χαρά, ανάγκη και τρόπο ζωής.

Την έκθεση εγκαινίασε ο Δήμαρχος Καλαμάτας Θανάσης Βασιλόπουλος. Κατά την διάρκεια των εγκαινίων πραγματοποιήθηκε εργαστήριο κατασκευής χριστουγεννιάτικης κάρτας ευχών, για παιδιά, με πρωτότυπα υλικά.