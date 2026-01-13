Περιλαμβάνει 80 ποιήματα, πολλά από τα οποία διαπνέονται από αναφορές στη Μεσσηνία. Η ποίηση λειτουργεί λυτρωτικά για την ίδια, ενώ μέσα από τις σελίδες της συλλογής μας ταξιδεύει σε έναν κόσμο έντονης συναισθηματικότητας, εξερευνώντας τη δύναμη της ανθρώπινης εμπειρίας και προσκαλώντας μας στις κρυφές γωνιές της ψυχής.

Μιλώντας στην «Ε» για την αρχή της συγγραφικής της πορείας, η ίδια αναφέρει: «Αρχισα να γράφω μετά από μια τραγική απώλεια. Εχασα την αδελφή μου που λάτρευα – ήταν για μένα μάνα, φίλη και αδελφή. Η ποίηση, για μένα, έγινε τρόπος να βρω μια λυτρωτική διέξοδο». Το έργο της χαρακτηρίζεται από έντονα βιώματα, εικόνες και συναισθήματα. Οπως λέει η ίδια: «Στα ποιήματά μου η ψυχή ακουμπάει πάνω στα φύλλα του χαρτιού. Είναι μια προσπάθεια να μιλήσω στην ψυχή του αναγνώστη, να αγγίξω κάτι βαθύτερο μέσα του». Η ιδέα για το εξώφυλλο και η επιλογή των ποιημάτων εξηγούνται από την ίδια: «Με τόσα πολλά ποιήματα μέσα μου, θέλησα να αποτυπώσω λίγα στο χαρτί. Το εξώφυλλο ήθελα να αποπνέει μια ψυχική παρουσία, κάτι που να ακουμπάει τον αναγνώστη και να του μιλήσει πριν καν ξεκινήσει να διαβάζει». Η Αρχαία Μεσσήνη, τόπος καταγωγής της, παραμένει πηγή έμπνευσης: «Για μένα είναι σπηλιά και αγιοκέρι. Ενας τόπος γεμάτος ιστορία και μυστήριο που με συνοδεύει πάντα», λέει. Η Γεωργία Αδαμοπούλου έχει επηρεαστεί από κορυφαίους ποιητές, όπως ο Γιώργος Σεφέρης, ο Γιάννης Ρίτσος και ο Φώτης Αγγουλές. Οι αναφορές σε αυτούς, καθώς και η προσωπική της εμπειρία, καθορίζουν τον τόνο και το ύφος της γραφής της. Οσο για το τι θα ήθελε να κρατήσει ο αναγνώστης από τα έργα της, απαντά: «Το γλυκόπικρο συναίσθημα μιας αληθινής ποίησης, κάτι που να μένει μέσα του ακόμη κι όταν κλείσει το βιβλίο». Ο πίνακας του εξωφύλλου της συλλογής είναι έργο του Γεώργιου Κ. Νίκα, ο οποίος δραστηριοποιείται σε διαφορετικές μορφές σχεδιασμού και τέχνης. Η νέα ποιητική συλλογή της Γεωργίας Αδαμοπούλου είναι αφιερωμένη στον αδελφό της, Σπύρο.

Η Γεωργία Αδαμοπούλου γεννήθηκε στην Αρχαία Μεσσήνη. Τελείωσε το Γυμνάσιο Θηλέων Καλαμάτας και εργάστηκε για αρκετά χρόνια σε εργοστάσια κλωστοϋφαντουργίας. Στη συνέχεια, ξεκίνησε δική της επιχείρηση ανθοπωλείου, την οποία διατήρησε για είκοσι τρία χρόνια. Αργότερα εργάστηκε για επτά έτη στην εισαγωγική εταιρεία ανθέων του συζύγου της. Είναι έγγαμη και έχει έναν γιο. Πολλά ποιήματά της έχουν εκδοθεί από τις εκδόσεις «Πνοές Λόγου και Τέχνης». Στα ενδιαφέροντά της συγκαταλέγονται το διάβασμα, η πολιτική, η κλασική μουσική και η μαγειρική. Το απόφθεγμα της ζωής της είναι: "Εστίν ειμαρμένα πάντα" του φιλοσόφου Ηρακλείτου.

Κ.Δρ.