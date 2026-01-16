Καλαμάτα: Τριήμερο φεστιβάλ εγκαινίων του Heterotopia Project στη Στοά της Λόντου

Το Heterotopia Project, οργανωμένο ως Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση Ένταξης Ευάλωτων Ομάδων, ανοίγει επίσημα τις πόρτες του στη Στοά Λόντου με ένα τριήμερο φεστιβάλ από την Παρασκευή 16 έως και την Κυριακή 18 Ιανουαρίου. Το εγχείρημα όπως τονίζεται από τους διοργανωτές λειτουργεί οριζόντια, μέσα από συνέλευση εργαζομένων, επανεπενδύει τα έσοδά του στο ίδιο το πρότζεκτ και επιστρέφει την υπεραξία στην κοινότητα. Με αφορμή τα εγκαίνια, διοργανώνεται ένα πυκνό πρόγραμμα προβολών, συζητήσεων, βιβλιοπαρουσιάσεων, μουσικών εκδηλώσεων, συλλογικής κουζίνας και δράσεων για παιδιά και ενήλικες.

Το πρόγραμμα ανοίγει σήμερα στις 6 μ.μ. με προβολές μικρού μήκους και παρουσία των δημιουργών: «Liwan: a Story of Cultural Resistance» (2021, 29’) της Doris Hakim και «Το δόντι και ο βράχος» (2024, 19’) του Κωστή Αλεβίζου. Στις 19:00 ακολουθεί η κεντρική εκδήλωση της ημέρας με τίτλο «Οι ετεροτοπίες ως άλλοι χώροι συνάντησης και κοινότητας», παρουσίαση του Heterotopia Project και συζήτηση με τη Doris Hakim, τον ποιητή–μεταφραστή Λευτέρη Βασιλόπουλο και τον εκδότη–συγγραφέα Παναγιώτη Καλαμαρά. Τη συζήτηση συντονίζει ο Ηλίας Βαγενάς. Η πρώτη ημέρα κλείνει στις 9 μ.μ. με live των Spark of Fire και Τζόνι Μπι (full band), ενώ ακολουθεί ambient–chill out DJ set με τον DJ War.

Το Σάββατο 17/1 το πρόγραμμα ξεκινά στις 11 π.μ. με παράσταση Καραγκιόζη για μικρούς και μεγάλους, «Ο Καραγκιόζης & το Φίδι της Ακρίβειας», με τον Κώστα Καμαριάρη (Ψυχραιμία). Στις 12 μ. πραγματοποιείται βιβλιοπαρουσίαση της «Ανθολογίας της Νεοελληνικής Γραμματείας: Η Ποίηση Λόγια & Δημοτική από τον Μεσαίωνα ως τις Μέρες μας» (Η.–Ρ.–Σ.–Η. Αποστολίδη), με τον Στάντη Αποστολίδη, σε συντονισμό του Λευτέρη Βασιλόπουλου. Στις 2 μ.μ. ακολουθεί συλλογική κουζίνα και ζωντανή μουσική (έντεχνο–λαϊκό).

Στις 4 μ.μ. παρουσιάζεται το βιβλίο «Ελεύθεροι δήμοι & Κομμουναλισμός: Η πολιτική κληρονομιά του Μπούκτσιν» του E. Eiglad, με τους Γιαβόρ Ταρίνσκι και Ιωάννα Μάρα (Εκδ. Αυτολεξεί, TRiSE), σε συντονισμό της Μυρτώς Φοίφα. Η κεντρική εκδήλωση του Σαββάτου πραγματοποιείται στις 6 μ.μ. με τίτλο «Ζώντας & Δουλεύοντας χωρίς Αφεντικά: Συνεργατισμός, Αυτοδιαχείριση & Κοινωνική Οικονομία», σε συζήτηση με τη ΒΙΟ.ΜΕ. Συνεργατική και τη MekaReverse, υπό τον συντονισμό της οικονομολόγου Φαίης Σταματιάδου. Η ημέρα ολοκληρώνεται στις 8 μ.μ. με live των Voyd, Jolly Roger, Stress και Lost Bodies σε δύο σκηνές (Heterotopia & Bandapart). Την Κυριακή 18/1, στις 11 π.μ. πραγματοποιείται δράση αφήγησης λαϊκών παραμυθιών για παιδιά και ενήλικες με την Κατερίνα Γυφτάκη και τον Σπύρο Τσίρο. Στις 12 μ. ακολουθεί η παρουσίαση του βιβλίου «Αναγνωρίζοντας τον Ξένο: Για την Παλαιστίνη & την Αφήγηση» της Isabella Hammad, με τον Αλέξανδρο Γαζή (Εκδ. San Casciano), σε συντονισμό της Ευαγγελίας Παναγάκη. Στις 2 μ.μ. πραγματοποιείται δεύτερη συλλογική κουζίνα με ζωντανή μουσική (τσαμπούνα και τουμπάκι). Στις 4 μ.μ. παρουσιάζεται το βιβλίο του Mark Fisher «Η ακύρωση του μέλλοντος», με τον μεταφραστή Αλέξανδρο Παπαγεωργίου, σε συντονισμό του Μιχάλη Μπορνόβα. Η κεντρική εκδήλωση της Κυριακής θα πραγματοποιηθεί στις 6 μ.μ. με τίτλο «Μαθαίνοντας να ζούμε σε έναν κόσμο που καταρρέει: Από την κρίση στην κοινότητα», με τη συμμετοχή των Σπύρου Κουρούκλη, Γιώργου Φούφα και Γιαβόρ Ταρίνσκι, βασισμένη στο βιβλίο «Πώς μπορεί να καταρρεύσουν τα πάντα». Συντονίζει ο Σταύρος Κάρτσωνας. Το τριήμερο κλείνει στις 8 μ.μ. με λαϊκό–ρεμπέτικο γλέντι από το μουσικό σχήμα «ΠΡΟΣΤ(Ι)ΧΟΙ».