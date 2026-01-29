Καλαματιανό Καρναβάλι: Στις 8 Φεβρουαρίου το “Kalamata’s Talent Show”

Η Καλαμάτα αναδεικνύει τα ταλέντα της με το “Kalamata’s Talent Show”, στο πλαίσιο του 13ου Καλαματιανού Καρναβαλιού.

Η εκδήλωση έχει προγραμματιστεί για την Κυριακή 8 Φεβρουαρίου, στις 8 μ.μ., στο Πνευματικό Κέντρο.

Πρόκειται για μια έμπνευση μιας ομάδας ανθρώπων με όρεξη και φαντασία, που αγαπούν την Καλαμάτα και επιθυμούν να αναδείξουν και να προβάλουν τα ταλέντα της πόλης. Μπορούν να λάβουν μέρος όλοι όσοι θεωρούν ότι έχουν κάποιο ταλέντο, χωρίς κανένα ηλικιακό περιορισμό, συμπληρώνοντας και καταθέτοντας την αίτηση συμμετοχής. «Από αρχάριους έως επαγγελματίες, όλοι είναι ευπρόσδεκτοι να μοιραστούν τη μοναδικότητά τους», αναφέρεται στο κάλεσμα.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή πατώντας εδώ.