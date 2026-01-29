"Εφυγε" ο Καλαματιανός εικαστικός Γιάννης Μπουτέας

Ένας επιφανής Έλληνας εικαστικός καλλιτέχνης, με πλούσιο έργο και σημαντικές διακρίσεις στο εξωτερικό, ο Γιάννης Μπουτέας, έφυγε από τη ζωή, σε ηλικία 85 ετών, αφήνοντας πίσω του πλήθος έργων μεταξύ των οποίων και τις «Διαστρωματώσεις Ενεργειακές Εικόνες XVI» που κοσμούν τον σταθμό Κεραμεικός του Μετρό.

Τη θλιβερή είδηση του θανάτου του επιβεβαίωσε η σύζυγος του αξέχαστου συγγραφέα Αντώνη Σαμαράκη, Ελένη, γράφοντας χαρακτηριστικά: «Έφυγε σήμερα ο Γιάννης, γνήσιος καλλιτέχνης, υπέροχος άνθρωπος, αγαπημένος φίλος!», όπως σημειώνει το protothema.gr

Γεννημένος το 1941 στην Καλαμάτα, ο Γιάννης Μπουτέας σπούδασε Χαρακτική στην ΑΣΚΤ, από το 1959 το 1964, στο πλευρό του Κώστα Γραμματόπουλου ενώ συνέχισε τις σπουδές του ως υπότροφος της Ecole des Beaux – Arts του Παρισιού όπου έζησε και εργάστηκε μέχρι το 1982.

Σημαντική υπήρξε η διεθνής καλλιτεχνική του παρουσία καθώς, μεταξύ άλλων, εκπροσώπησε την Ελλάδα το 1981 στην Μπιενάλε του Σάο Πάολο και το 1990 στη Μπιενάλε της Βενετίας, μαζί με τον Γιώργο Λάππα.

Στην Ελλάδα πραγματοποίησε περί τις δέκα εκθέσεις με έργα του πολλά από τα οποία συμπεριλαμβάνονται σήμερα στις συλλογές της Εθνικής Πινακοθήκης – Μουσείο Αλεξάνδρου Σούτσου, του Εθνικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης, του Μακεδονικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης, της Alpha Bank κ.α.

Πρωτοπόρος και αιώνιος πειραματιστής ο Γιάννης Μπουτέας φιλοτέχνησε έργα χρησιμοποιώντας διάφορά υλικά, από πλεξιγκλάς και νέον, μέχρι σχοινιά, λαμαρίνες, σίδερο και πέτρες.

Ιδιαίτερα όμως με το στοιχείο του φωτός η σχέση του υπήρχε στενή και διαρκής καθώς αποτέλεσε σημαντικό «συστατικό» πολλών έργων του, από τα πρώτα του κιόλας καλλιτεχνικά βήματα. Δεν είναι εξάλλου τυχαίο πως θεωρείται ο σημαντικότερος Έλληνας εκπρόσωπος της luminal art.

Επηρεασμένος βαθιά από το κίνημα του μινιμαλισμού ο Γιάννης Μπουτέας φιλοτέχνησε έργα λιτά αλλά εξόχως επιβλητικά, με έντονα γεωμετρικά στοιχεία ενώ φιλοτέχνησε πολλές εγκαταστάσεις οι οποίες τοποθετήθηκαν σε δάπεδα ή τοίχους.

Η συλλυπητήρια δήλωση της Λίνας Μενδώνη

Πληροφορούμενη την απώλεια του Γιάννη Μπουτέα, η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη έκανε την ακόλουθη δήλωση:

“Με μεγάλη θλίψη πληροφορήθηκα την απώλεια του Γιάννη Μπουτέα, ενός από τους σημαντικότερους σύγχρονους εικαστικούς μας. Ο Γιάννης Μπουτέας με στέρεες σπουδές στις Σχολές Καλών Τεχνών της Αθήνας και του Παρισιού, διέγραψε μία, απόλυτα, διακριτή πορεία στην Τέχνη, με πολλές εκθέσεις στα επιφανέστερα ιδρύματα τέχνης στην Ελλάδα, αλλά και στο εξωτερικό. Ξεχωριστή στιγμή, αναμφίβολα, στην δημιουργική πορεία του ήταν η εκπροσώπηση της Ελλάδας, τη δεκαετία του 1980, στην Μπιενάλε της Βενετίας, αλλά και στην Μπιενάλε του Σάο Πάολο.

Ο Γιάννης Μπουτέας πειραματίστηκε με επιτυχία στη χρήση νέων υλικών στα έργα και τις εγκαταστάσεις του, ιδιαίτερα με φαινομενικά ευτελή υλικά, με τα οποία διαμόρφωσε την απόλυτα ευκρινή, προσωπική καλλιτεχνική του έκφραση. Άνοιξε, όμως, νέους δρόμους και στη χρήση του φωτός ως συστατικού στοιχείου της Τέχνης, τόσο του φυσικού όσο και του τεχνητού, ιδιαίτερα με τη χρησιμοποίηση σωληνωτών λαμπτήρων νέον, ενός μέσου που εμφανίζεται ακόμη και από τις απαρχές της πορείας του. Ολοκληρωμένος και αφοσιωμένος καλλιτέχνης, δεν περιόρισε την τέχνη του σε στεγανά, όπως πειστικά αποδεικνύει το έργο του «Διαστρωματώσεις Ενεργειακές Εικόνες XVI», που κοσμεί τον σταθμό του Μετρό στον Κεραμεικό. Το στίγμα του στην εικαστική μας σκηνή είναι και θα παραμείνει ανεξίτηλο και ενεργό.

Στους οικείους του, τους ομοτέχνους του και τους φίλους του απευθύνω ειλικρινή συλλυπητήρια”.