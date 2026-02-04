Καλαματιανό Καρναβάλι: Ανανεωμένο και με τεχνητή νοημοσύνη η φετινή έναρξη - Το φετινό πρόγραμμα

Η Οργανωτική Επιτροπή του 13ου Καλαματιανού Καρναβαλιού παρουσίασε σε συνέντευξη Τύπου σήμερα στον Κοινωνικό Πολυχώρο «Ρεγγίνα» του Πνευματικού Κέντρου Καλαμάτας το φετινό πρόγραμμα δράσεων, σηματοδοτώντας την έναρξη της αποκριάτικης περιόδου για την πόλη. Η αυλαία ανοίγει μεθαύριο στις 8 μ.μ. στην κεντρική πλατεία Καλαμάτας, απέναντι από το Πνευματικό Κέντρο, με τη μεγάλη τελετή έναρξης που θα παρουσιάσουν ο Κυριάκος Γελάσης και η Ηρώ Λυμπέρη, ενώ στη σκηνή θα βρίσκονται οι Passepartout Band και ο DJ Giorgos Rempelos σε ένα φαντασμαγορικό ξεκίνημα γεμάτο ρυθμό, χρώμα και εκπλήξεις.

Την παρουσίαση του προγράμματος έκανε ο επιμελητής εκθέσεων και ιστορικός τέχνης, συνεργάτης του Δήμου Καλαμάτας – «Φάρις» Αριστοτέλης Καραντής, τονίζοντας ότι στόχος του Καλαματιανού Καρναβαλιού είναι να μεγαλώσει ακόμη περισσότερο και να ενταχθεί στα σημαντικότερα αποκριάτικα δρώμενα της χώρας, επενδύοντας στην εξωστρέφεια, την επικοινωνία και την αύξηση της επισκεψιμότητας. Όπως υπογράμμισε, φέτος η έναρξη θα πραγματοποιηθεί με έναν διαφορετικό τρόπο, καθώς θα χρησιμοποιηθούν τεχνολογίες τεχνητής νοημοσύνης, οι οποίες θα συνδέουν την παράδοση – μέσω της Πριγκίπισσας Ιζαμπώ – με ένα μυστικιστικό στοιχείο. Σημείωσε ακόμη, ότι το καρναβάλι εκσυγχρονίζεται, αξιοποιώντας σύγχρονα μέσα, ώστε ο κόσμος να διασκεδάσει διαφορετικά και να βιώσει νέες εμπειρίες, ενώ προανήγγειλε πως την τελευταία Κυριακή της αποκριάς θα πραγματοποιηθεί ένα γλέντι όπου όμοιο του δεν έχει ξαναγίνει όλα τα χρόνια του θεσμού.

“ΜΗΝ ΠΥΡΟΒΟΛΕΙΤΕ ΤΗΝ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ”

Ο δήμαρχος Καλαμάτας Θανάσης Βασιλόπουλος τόνισε ότι η πόλη έχει αγκαλιάσει τον θεσμό και τον στηρίζει, επισημαίνοντας πως στόχος είναι η δημιουργία καλής διάθεσης, ώστε όλοι να αφήσουν για λίγο πίσω τα προβλήματα της καθημερινότητας και να περάσουν όμορφα. Όπως ανέφερε, «η ψυχή του καρναβαλιού είναι οι χιλιάδες καρναβαλιστές», απευθύνοντας κάλεσμα σε ντόπιους και επισκέπτες να συμμετάσχουν στις εκδηλώσεις. Αναφερόμενος δε στο promo spot «Free the mood» που προκάλεσε αντιδράσεις, ζήτησε στήριξη προς την καρναβαλική επιτροπή και όχι «πυροβολισμούς», υπογραμμίζοντας ότι η επιτροπή έχει την έγκρισή του και εκφράζοντας τη βεβαιότητα πως οι επιλογές της κινούνται προς τη σωστή κατεύθυνση. Παράλληλα κάλεσε όλους να δείξουν μεγαλοψυχία, να αφήσουν πίσω τη μιζέρια και να απολαύσουν το καρναβάλι.

Ο πρόεδρος της «Φάρις» Σωτήρης Κριτσωτάκης υπογράμμισε ότι το πρόγραμμα περιλαμβάνει εκδηλώσεις τόσο για μικρούς όσο και για μεγάλους καρναβαλιστές, με δράσεις σε πολλές περιοχές, ενώ εξήρε την καρναβαλική επιτροπή, σημειώνοντας πως κατάφερε να δώσει λύσεις σε όσα προβλήματα προέκυψαν, υπενθυμίζοντας ότι πρόκειται για μια διοργάνωση που προσφέρει μόνο χαρά. Ο πρόεδρος της Καρναβαλικής Επιτροπής Παναγιώτης Δραγκιώτης τόνισε πως οι καρναβαλιστές έδωσαν τον καλύτερό τους εαυτό για την προετοιμασία της διοργάνωσης σε σύντομο χρονικό διάστημα, επισημαίνοντας ότι στις παρελάσεις θα συμμετάσχει ο μεγαλύτερος αριθμός γκρουπ της τελευταίας πενταετίας, με συμμετοχές και από άλλες περιοχές, όπως η Τρίπολη, η Αθήνα αλλά και από την «βασίλισσα του καρναβαλιού», την Πάτρα.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

Σύμφωνα με το πρόγραμμα, την Παρασκευή 6 Φεβρουαρίου στις 6:30 μ.μ. στο Ιστορικό Δημαρχείο θα πραγματοποιηθεί η Δεξίωση της Πριγκίπισσας Ιζαμπώ και η παράδοση του καρναβαλικού λαβάρου στον Δήμαρχο, ενώ στις 8 μ.μ. στην Κεντρική Πλατεία θα γίνει η Τελετή Έναρξης με συναυλία των Passepartout Band και DJ set από τον Giorgos Rempelos. Την Κυριακή 8 Φεβρουαρίου στις 12 μ.μ. στο Εργατικό Κέντρο θα πραγματοποιηθεί το «Παραμυθιαζόμαστε», όπου τα καρναβαλικά πληρώματα θα ζωντανέψουν αγαπημένα παραμύθια, και στις 8 μ.μ. στο Πνευματικό Κέντρο το Kalamata’s Talent Show. Την Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου στις 9 μ.μ. στον πεζόδρομο Αμφείας θα γίνει ο Κόκκινος Χορός, μέσα από ένα ξεχωριστό θεματικό πάρτι. Την Τσικνοπέμπτη 12 Φεβρουαρίου στις 2 μ.μ. στην πλατεία Αγίων Αποστόλων θα πραγματοποιηθεί παραδοσιακό γλέντι με τους Αναστάσιο Πυλιώτη, Ηρώ Κωνσταντοπούλου, Παναγιώτη Κάτσο, Σπύρο Πετρέα, Δημήτρη Λυκοτραφίτη και Βασίλη Μιχαλόπουλο, ενώ στις 8 μ.μ. στον πεζόδρομο Σφακτηρίας θα ακολουθήσει το Opening Carnival Show. Το Σάββατο 14 Φεβρουαρίου στις 10 μ.μ. στο Brooklyn Live Stage θα γίνει το party «Στους δύο τρίτος δεν χωρεί». Την Κυριακή 15 Φεβρουαρίου στις 12 μ.μ. στην Κεντρική Πλατεία θα παρουσιαστεί το θεατρικό δρώμενο «Ο θάνατος του δράκου και το ξύπνημα της άνοιξης» από την Πειραματική Σκηνή Καλαμάτας και θα πραγματοποιηθεί παραδοσιακό γαϊτανάκι από τη Δημοτική Σχολή Χορού και το Σώμα Ελληνικού Οδηγισμού (τοπικό τμήμα Καλαμάτας), ενώ στις 8:30 μ.μ. στο Πνευματικό Κέντρο θα γίνει το φεστιβάλ τραγουδιού και μίμησης DEJA VU. Την Τετάρτη 18 Φεβρουαρίου στις 6 μ.μ. στο Ιστορικό Δημαρχείο θα πραγματοποιηθεί το κάλεσμα καρναβαλιού Μεσσήνης και στις 7:30 μ.μ. στο Εργατικό Κέντρο η εκδήλωση «Του πενταγράμμου οι νότες στην οθόνη κάνουν βόλτες». Την Πέμπτη 19 Φεβρουαρίου στις 9 μ.μ. στον πεζόδρομο Ηφαίστου θα γίνει street party. Την Παρασκευή 20 Φεβρουαρίου στις 9 μ.μ. στην Κεντρική Πλατεία θα πραγματοποιηθεί η εκδήλωση «Χορεύετε;», όπου θα χορέψουν σχολές χορού και καρναβαλικά πληρώματα με DJ τον Giorgos Rempelos. Το Σάββατο 21 Φεβρουαρίου στις 11 π.μ. στην Κεντρική Πλατεία θα γίνει η δράση «Παίζοντας όπως παλιά», ενώ στις 8:30 μ.μ. θα πραγματοποιηθεί η Νυχτερινή Παρέλαση στους κεντρικούς δρόμους της πόλης με κατάληξη στο ιστορικό κέντρο και street party με την DJ Μαρία Τραγιανού και DJ παρέλασης τον Νάσο Παπατζιμόπουλο. Η αυλαία θα πέσει την Κυριακή 22 Φεβρουαρίου στις 4 μ.μ. στην Κεντρική Πλατεία με τη Μεγάλη Καρναβαλική Παρέλαση και την Τελετή Λήξης, με παρουσιαστή τον Γιώργο Κρικοριάν, DJ παρέλασης τον Νάσο Παπατζιμόπουλο και συναυλία με καλλιτέχνη-έκπληξη.

ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

Πεζόδρομος Σφακτηρίας

Τσικνοπέμπτη 12 Φεβρουαρίου

12:00 Παραδοσιακό ψήσιμο - Opening carnival show

Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου

20:00 Show με ξυλοπόδαρους, Fame dance show & Mexican street food

Σάββατο 14 Φεβρουαρίου

20:00 Mexican street party, dj set

Παρασκευή 20 Φεβρουαρίου

20:00 Mexican carnival show

Σάββατο 21 Φεβρουαρίου

20:00 Dia de los Muertos - Big Mexican carnival party

Κυριακή 22 Φεβρουαρίου

18:00 Grand carnival fiesta

PARTY ΚΑΡΝΑΒΑΛΙΚΩΝ ΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ

Group 1 - ΚΟΚΚΙΝΟΣΚΟΥΦΙΤΣΑ

Παρασκευή 6 Φεβρουαρίου (ΡΟΔΑΝΘΟΣ)

Party για την έναρξη του Καρναβαλιού

Κυριακή 8 Φεβρουαρίου (ΠΑΛΙΑΚΟΝ)

Ό,τι φας και ό,τι πιείς

Τσικνοπέμπτη 12 Φεβρουαρίου (ΡΟΔΑΝΘΟΣ)

Τσίκνισμα

Σάββατο 14 Φεβρουαρίου - ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

19.00-22:00 antivalentines party

Πέμπτη 19 Φεβρουαρίου (BROOKLYN)

Latin carnival party

Παρασκευή 20 Φεβρουαρίου (ΡΟΔΑΝΘΟΣ)

Βig party

Σάββατο 22 Φεβρουαρίου (BROOKLYN)

Πάρτυ μετά το πέρας της νυχτερινής παρέλασης

Group 5 - CANDY NA DELULU (Kyttaro Rock Bar)

Πέμπτη 5 Φεβρουαρίου

22:00 Swing party - The Skreefer madness band LIVE

Παρασκευή 6 Φεβρουαρίου

22:00 Θεματικό party

Τσικνοπέμπτη 12 Φεβρουαρίου

20:00 Τσικνοψησίματα

Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου

21:00 Διαγωνισμός Μίμησης Eurovision & Ελληνικού κινηματογράφου

Σάββατο 14 Φεβρουαρίου

22:00 Antivalentine party

Κυριακή 15 Φεβρουαρίου

21:00 Αποκριάτικο πάρτυ αφιερωμένο στο ΣΥ.Φ.ΑΜΕΑ Μεσσηνίας

Παρασκευή 20 Φεβρουαρίου

21:00 Disco kitserela party

Σάββατο 21 Φεβρουαρίου

Θεματικό μασκέ πάρτυ

Μετά το πέρας της νυχτερινής παρέλασης

Κυριακή 22 Φεβρουαρίου

Closing party

Μετά το πέρας της μεγάλης καρναβαλικής παρέλασης

Group 12&13- HELLO KOUROPARTY (1821NotJustaBar)

Παρασκευή 6 Φεβρουαρίου

10:00 Έναρξη Kouroparty

Τσικνοπέμπτη 12 Φεβρουαρίου

13:00 Τσικνοπέμπτη party

Παρασκευή 20 Φεβρουαρίου

22:00 Θεματικό party

Σάββατο 21 Φεβρουαρίου (παπλωματάδικα)

Street party, μετά το πέρας της μεγάλης καρναβαλικής παρέλασης

Κυριακή 22 Φεβρουαρίου (παπλωματάδικα)

Street party, μετά το πέρας της μεγάλης καρναβαλικής παρέλασης

Group 20-122 ΘΑ ΓΙΝΕΙ… ΤΗΣ ΠΟΠΙΝΣ

Κυριακή 22 Φεβρουαρίου (Πρώην δημοτικό σχολείο Μικρομάνης)

Δείπνο Τυρινής, μετά το πέρας της μεγάλης καρναβαλικής παρέλασης

Καθαρά Δευτέρα 23 Φεβρουαρίου (Πλατεία Μικρομάνης)

12:00 Κούλουμα, DJ Gerontas

Group 9 ΣΕ 5 ΛΕΠΤΑ ΕΡΧΟΜΑΙ!? (Bitter)

Πέμπτη 19 Φεβρουαρίου

22:00 θεματικό party

Καρναβαλικά Πληρώματα

Οι στολές των καρναβαλικών πληρωμάτων που έχουν δηλώσει έως τώρα συμμετοχή φιλοξενούνται στο Πνευματικό Κέντρο Καλαμάτας, καθημερινά, και περιμένουν μικρούς και μεγάλους να τις γνωρίσουν από κοντά, να εμπνευστούν και να επιλέξουν με ποιο πλήρωμα θα ζήσουν τη φετινή αποκριάτικη εμπειρία, συμμετέχοντας ενεργά στη μεγαλύτερη γιορτή της πόλης.