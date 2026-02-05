Συνάντηση της Λέσχης Ανάγνωσης της Ενωσης Μεσσήνιων Συγγραφέων

Το μυθιστόρημα που θα σχολιαστεί είναι «Το βιβλίο των ψευδαισθήσεων» του Αμερικανού συγγραφέα Πολ Οστερ. «Το Βιβλίο των Ψευδαισθήσεων» θεωρείται η πιο ώριμη και συγκινητική στιγμή του Οστερ, καθώς ισορροπεί ιδανικά ανάμεσα στο μυστήριο και το υπαρξιακό δράμα.
Η Λέσχη Ανάγνωσης είναι ανοιχτή σε όλους όσοι αγαπούν το βιβλίο και δεν περιορίζεται στα μέλη της Ενωσης. Περισσότερες πληροφορίες: Ενωση Μεσσήνιων Συγγραφέων, Μαρία Νταλλή (τηλ. 6934827021), Μαρία Μήτση (τηλ. 6944687559), και ηλεκτρονικά: salvadordal@gmail.com, messinionsyggrafeonenosi@gmail.com.