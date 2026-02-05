eleftheriaonline.gr - Εφημερίδα Ελευθερία

Συνάντηση της Λέσχης Ανάγνωσης της Ενωσης Μεσσήνιων Συγγραφέων

Την πέμπτη συνάντηση του Η΄ κύκλου της Λέσχης Ανάγνωσης (περίοδος 2025 – 2026) θα πραγματοποιήσει τη Δευτέρα 9/2, στις 6.30 μ.μ., η Ενωση Μεσσήνιων Συγγραφέων, στο γραφείο της Ε.Μ.Σ. (ισόγειο Πνευματικού Κέντρου Καλαμάτας).

Το μυθιστόρημα που θα σχολιαστεί είναι «Το βιβλίο των ψευδαισθήσεων» του Αμερικανού συγγραφέα Πολ Οστερ. «Το Βιβλίο των Ψευδαισθήσεων» θεωρείται η πιο ώριμη και συγκινητική στιγμή του Οστερ, καθώς ισορροπεί ιδανικά ανάμεσα στο μυστήριο και το υπαρξιακό δράμα.

Η Λέσχη Ανάγνωσης είναι ανοιχτή σε όλους όσοι αγαπούν το βιβλίο και δεν περιορίζεται στα μέλη της Ενωσης. Περισσότερες πληροφορίες: Ενωση Μεσσήνιων Συγγραφέων, Μαρία Νταλλή (τηλ. 6934827021), Μαρία Μήτση (τηλ. 6944687559), και ηλεκτρονικά: salvadordal@gmail.com, messinionsyggrafeonenosi@gmail.com.

