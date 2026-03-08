Παμμεσσηνιακή Ομοσπονδία Ην. Πολιτειών και Καναδά: Το ανθρώπινο πρόσωπο της συλλογικής προσφοράς - Ο Γιώργος Βλαχάκης στην “Ε”

Ιδρυθείσα το 1945, λειτουργεί ως μη κερδοσκοπικός, εθελοντικός οργανισμός με αποστολή τη διατήρηση, την προώθηση και τον εορτασμό του ελληνικού πολιτισμού, της ιστορίας και της κληρονομιάς της χώρας. Ενώνει περιφερειακούς συλλόγους σε ΗΠΑ και Καναδά, ενισχύοντας τους δεσμούς της κοινότητας, αναπτύσσοντας φιλανθρωπική δράση και οργανώνοντας σημαντικές πολιτιστικές εκδηλώσεις, όπως τις πρόσφατες για την 23η και 25η Μαρτίου 1821 που πραγματοποιήθηκαν με επιτυχία στο Τορόντο. Με σταθερό προσανατολισμό στην ενίσχυση της συλλογικής ταυτότητας των Μεσσηνίων της Διασποράς, η Παμμεσσηνιακή Ομοσπονδία συνεχίζει να διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στα ομογενειακά δρώμενα της Βόρειας Αμερικής. Ποιο είναι όμως, το ανθρώπινο πρόσωπο πίσω από αυτή τη διαρκή και πολυεπίπεδη δράση; Στο πλαίσιο αυτό μιλήσαμε με τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας, Γιώργο Βλαχάκη, ο οποίος αναφέρθηκε τόσο στη δική του πορεία στην Ομογένεια όσο και στους στόχους που θέτει για το μέλλον του οργανισμού.

Ο κ. Βλαχάκης σημείωσε στην “Ε” ότι η ενασχόλησή του με τα κοινά της Ομογένειας δεν ήταν μια τυχαία επιλογή, αλλά φυσική συνέχεια των βιωμάτων του. «Η αγάπη μου για την ελληνική παροικία μας ξεκίνησε από τις ρίζες μου, από το σπίτι των γονιών μου», μας ανέφερε. Από μικρή ηλικία συμμετείχε στον χορό του συλλόγου, εμπειρία που – όπως εξήγησε – του άνοιξε τον δρόμο στον εθελοντισμό και του πρόσφερε πολλές ευκαιρίες προσφοράς. «Η αγάπη μου για την οικογένειά μου και την κληρονομιά μας με οδηγεί πάντα στο μονοπάτι που με έφερε σε αυτή τη θέση σήμερα», υπογράμμισε, σημειώνοντας πως δυσκολεύεται να αρνηθεί βοήθεια σε ανθρώπους που τη ζητούν. Η ανάληψη της προεδρίας, όπως εξήγησε, προέκυψε μέσα από την ανάγκη της ίδιας της κοινότητας. «Υπήρχε ανάγκη για βοήθεια και ένιωσα ότι ήταν υποχρέωσή μου να εμπλακώ», συνέχισε, φέρνοντας –όπως χαρακτηριστικά είπε– «όλες τις γνώσεις και τις εμπειρίες» του από τον Παμμεσσηνιακό Σύνδεσμο Τορόντο στο τραπέζι της Ομοσπονδίας.

ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ, ΝΕΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗ

Αναφερόμενος στις αλλαγές που έχει βιώσει η ομογενειακή δράση τα τελευταία χρόνια, ο ίδιος σημείωσε πως οι βασικές ανάγκες των συλλόγων «παραμένουν ίδιες όπως πάντα». Ωστόσο, παρατηρείται, όπως είπε, «μια εξαιρετικά θετική ανταπόκριση» στις πρωτοβουλίες τους, καθώς το ελληνικό κοινό δείχνει έντονη δίψα για εκδηλώσεις της ελληνικής κοινότητας. Στις δράσεις συμμετέχουν Έλληνες όχι μόνο από το Τορόντο αλλά και από άλλες περιοχές, γεγονός που, όπως επεσήμανε, επιβεβαιώνει τη δυναμική της Ομογένειας.

Η Ομοσπονδία, όπως εξήγησε ο κ. Βλαχάκης, προωθεί τον πολιτισμό και την κληρονομιά μέσω της διατήρησης του παραδοσιακού ελληνικού πολιτισμού, της γλώσσας και της ιστορίας της Μεσσηνίας. Οι βασικές δραστηριότητες περιλαμβάνουν το ετήσιο εορταστικό δείπνο και χορό, εργαστήρια παραδοσιακών χορών, μαθητικές παραστάσεις και πολιτιστικές εκδηλώσεις. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην εκπαίδευση της νέας γενιάς, με μαθήματα παραδοσιακών χορών, παραστάσεις μαθητών και προγράμματα όπως το Θερινό Σχολείο Καλαμάτας. Παράλληλα, η Ομοσπονδία αναπτύσσει έντονη φιλανθρωπική δραστηριότητα. Όπως μας ανέφερε, μέσα από τις δράσεις της έχει τη δυνατότητα να προσφέρει δωρεές σε άλλες μη κερδοσκοπικές οργανώσεις και να βοηθά ανθρώπους σε όλο τον κόσμο. Υπενθύμισε μάλιστα ότι στο παρελθόν στήριξε οικονομικά την Καλαμάτα μετά τον καταστροφικό σεισμό, ενώ έχει προσφέρει ειδική βοήθεια σε άτομα που αντιμετώπιζαν δυσκολίες. «Ο σύλλογός μας λαμβάνει τα πάντα υπόψη και κάνει το καλύτερο δυνατό για να προσφέρει στην κοινότητα τόσο εδώ στο Τορόντο όσο και στο εξωτερικό», υπογράμμισε.

ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΡΩΤΟΠΟΡΟΥΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΓΕΝΙΕΣ

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσίασε η αναφορά του στις διαφορές μεταξύ παλαιότερων και νεότερων μεταναστών. Οι πρώτοι Έλληνες που εγκαταστάθηκαν στο Τορόντο πριν και μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο επικεντρώθηκαν –όπως εξήγησε– στην ίδρυση της κοινότητας μέσω εκκλησιών, επιχειρήσεων και σημαντικών επενδύσεων.

«Οι στόχοι τους υλοποιήθηκαν με τις αγορές ακινήτων που εξακολουθούν να υπάρχουν σήμερα», σημείωσε, επισημαίνοντας πως αγωνίστηκαν για να διασφαλίσουν ότι οι επόμενες γενιές θα έχουν έναν τόπο συνάντησης για να διατηρούν τις παραδόσεις και τον πολιτισμό. Αντίθετα, οι νεότεροι μετανάστες και οι γενιές που γεννήθηκαν στον Καναδά τείνουν να εξαρτώνται λιγότερο από τη δομή της κοινότητας, καθώς στρέφονται περισσότερο στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και σε ευρύτερους επαγγελματικούς τομείς. Ωστόσο, όπως τόνισε, «ανεξάρτητα από την εκπαιδευτική και κοινωνικοοικονομική κατάσταση κάθε ατόμου, η δίψα για συμμετοχή στην κοινότητα εξακολουθεί να υπάρχει». Και, όπως είπε χαρακτηριστικά, «εδώ στρέφονται σε εμάς».

ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΕΠΕΤΕΙΑΚΟ GALA ΤΗΣ 28ΗΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

Κορυφαία στιγμή των φετινών εκδηλώσεων αποτέλεσε το ετήσιο Gala του Συλλόγου Μεσσηνίων Τορόντο «Παπαφλέσσας - Υπαπαντή», που πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 28 Φεβρουαρίου στο Universal Event Space στο Vaughan του Οντάριο. Ο κ. Βλαχάκης χαρακτήρισε τη βραδιά «κορυφαία ελληνική πολιτιστική εκδήλωση», μέσω ενός Gala που τιμά τους πεσόντες ήρωες και αναδεικνύει την ελληνική κληρονομιά και την Επανάσταση του 1821, στέλνοντας το μήνυμα της ενότητας και της ιστορικής μνήμης. «Οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους», υπογράμμισε. Την τελευταία πενταετία, η Ομοσπονδία κατάφερε να διοργανώσει το ετήσιο Gala με τη συμμετοχή 2.000 ατόμων – κάτι που, όπως σημείωσε, δεν είχε επιτευχθεί στο παρελθόν από προηγούμενες γενιές. Η επιτυχία αυτή, σύμφωνα με τον ίδιο, άνοιξε τον δρόμο για μια σειρά άλλων δραστηριοτήτων που έδωσαν ευκαιρίες τόσο στους νεότερους όσο και στους μεγαλύτερους. «Έχουμε δώσει ευκαιρίες σε όλους να απολαύσουν εκδηλώσεις που αφορούν την ηλικιακή τους ομάδα και τα ενδιαφέροντά τους», ανέφερε. Παράλληλα, η χαρά των επιτυχιών –όπως είπε– είναι «μεταδοτική», ενώ ιδιαίτερη σημασία έχει η αλληλοστήριξη μεταξύ των ελληνικών συλλόγων. Στο πλαίσιο αυτό, διοργανώθηκε ειδικό δωρεάν μάθημα ελληνικού χορού τη Δευτέρα μετά το Gala, ανοιχτό σε όλους.

ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΛΠΙΔΑ

Ο κ. Βλαχάκης δεν παρέλειψε να αναφερθεί στις προκλήσεις που αντιμετώπισε η ελληνική κοινότητα τις τελευταίες δεκαετίες, συμπεριλαμβανομένης της περιόδου της πανδημίας Covid-19, που επηρέασε ολόκληρο τον κόσμο. Παρά τα εμπόδια, εξέφρασε ευγνωμοσύνη για όσα έχουν επιτευχθεί. Όπως ανέφερε, υπάρχουν πολλά όνειρα τόσο για την ενίσχυση της κοινότητας στο Τορόντο όσο και για την προσφορά προς τη Μεσσηνία. Μεταξύ άλλων, στόχος είναι να επιστρέφουν οι μαθητές στη Μεσσηνία για να συμμετέχουν σε παρελάσεις μαζί με τους ντόπιους, ενισχύοντας τους δεσμούς με την πατρίδα. Στο ερώτημα αν η Ομογένεια μπορεί να βοηθήσει την ανάπτυξη της Μεσσηνίας, ο ίδιος απάντησε με συγκρατημένη αισιοδοξία. Με τη συνέχιση της σκληρής δουλειάς, όπως είπε, ελπίζουν ότι θα μπορέσουν όχι μόνο να στηρίζουν τον εαυτό τους με μεγαλύτερες πράξεις, αλλά και να συμβάλουν ουσιαστικά στη βελτίωση της Μεσσηνίας. Η μέχρι σήμερα φιλανθρωπική τους δράση και η κινητοποίηση της κοινότητας δείχνουν –όπως υπογράμμισε– ότι υπάρχουν οι βάσεις για ακόμη μεγαλύτερη προσφορά στο μέλλον. Κλείνοντας, ο κ. Βλαχάκης περιέγραψε το όραμά του για τα επόμενα δέκα χρόνια: «Οι στόχοι και οι σκοποί μας είναι απλοί. Να κρατήσουμε αναμμένη τη φλόγα στις επόμενες γενιές».

Όπως εξήγησε, κάθε προσπάθεια γίνεται για τα παιδιά, ώστε να μη χαθεί η ιστορία, ο πολιτισμός και οι παραδόσεις. «Μέσω του σπιτιού, των επιχειρήσεων, της εκπαίδευσης και της εκκλησίας, όλοι εργαζόμαστε για αυτόν τον κοινό στόχο», ανέφερε. Ο ίδιος δήλωσε ευγνώμων για την εμπιστοσύνη που του έχει δοθεί σε αυτή τη θέση, λειτουργώντας ως «αγωγός» μεταξύ όλων των Ελλήνων που εργάζονται και προσφέρουν για τους συλλόγους. «Όλοι εμπιστευόμαστε ο ένας τον άλλον, εργαζόμαστε για τον έναν στόχο που μας ενώνει: την ελπίδα, μια ελπίδα ότι οι μελλοντικές γενιές θα κρατήσουν αναμμένη τη φλόγα της αγάπης για την Ελλάδα στις καρδιές τους» κατέληξε.