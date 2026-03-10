Η ώρα της αλήθειας για το γήπεδο

Ποιο είναι πιο σημαντικό; Να είναι έτοιμο το Δημοτικό Στάδιο στην έναρξη των ποδοσφαιρικών αγώνων, ώστε να παίξει η Καλαμάτα ή να ολοκληρωθεί ο αγωγός ύδρευσης Φ800 από το Πήδημα, που θα εξασφαλίσει την απρόσκοπτη υδροδότηση των κατοίκων; Το καλύτερο, βέβαια, θα ήταν να γίνουν και τα δύο. Το σημαντικότερο είναι προφανώς ο αγωγός. Αυτό, όμως, που έχει το μέγιστο πολιτικό κόστος είναι το γήπεδο, δηλαδή το πού θα παίξει ποδόσφαιρο εντός έδρας τη νέα χρονιά η Καλαμάτα.

Έτσι λοιπόν, όσο το νερό τρέχει από τις βρύσες, ελάχιστοι θα τα βάλουν με τη δημοτική αρχή, παρότι επί σειρά ετών παίζει την κολοκυθιά με τον αγωγό ύδρευσης και τους σωλήνες που θα έρθουν από την Κίνα. Τώρα ο ανάδοχος του έργου βρήκε και τον νέο ανυπέρβλητο λόγο καθυστέρησης, τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή και το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ. Οπότε η δημοτική αρχή θα μείνει για πολύ ακόμη χρονικό διάστημα «δεμένη», χωρίς να μπορεί να κάνει τίποτα. Και όλα αυτά γιατί δεν έκανε αυτό που έπρεπε, όταν μπορούσε να πιέσει και να επιβάλει την επιτάχυνση της διαδικασίας.

Όλα αυτά, όμως, έχουν μικρή σημασία για την πολιτική ατζέντα, μιας και το ζήτημα στο οποίο θα υπάρξει πολιτικό κόστος -και μάλιστα μεγάλο- είναι αυτό του γηπέδου. Αν δεν βρεθεί μια μαγική λύση, έξω από τα συνηθισμένα και τα επικρατούντα, η Καλαμάτα του χρόνου θα παίζει όλα τα παιχνίδια εκτός έδρας. Τώρα, θα είναι Τρίπολη, θα είναι Αθήνα, κανείς δεν ξέρει. Καλαμάτα, όμως, δύσκολα θα είναι. Το πολιτικό κόστος θα είναι μεγάλο, τόσο για τη δημοτική όσο και για την περιφερειακή αρχή, που έχει αναλάβει τη δημοπράτηση και την εκτέλεση του έργου. Το πόσο μεγάλο θα είναι, θα φανεί στο μέλλον και ανάλογα με την πορεία της ομάδας.

Οι πολίτες, δυστυχώς, αντιλαμβάνονται την επάρκεια και την ικανότητα των πολιτικών όταν έρχονται άμεσα αντιμέτωποι με τα αποτελέσματα των πολιτικών τους. Αυτό που ξέρει ο μέσος φίλαθλος είναι ότι η αγαπημένη του ομάδα δεν έχει γήπεδο, για να μπορέσει να τη δει και να την ευχαριστηθεί. Οι διαδικασίες και τα υπόλοιπα δεν τον ενδιαφέρουν. Οι άρχοντες κατάλαβαν, διαβάζοντας τα σχόλια κάτω από τις αναρτήσεις συγχαρητηρίων για την άνοδο της Καλαμάτας στη Σούπερ Λιγκ, ότι αν δεν έχουν έτοιμο το γήπεδο, θα πληρώσουν υψηλό πολιτικό τίμημα. Καλά τα χαμόγελα και τα χτυπήματα στην πλάτη, αλλά έχει φτάσει η ώρα της αλήθειας για το γήπεδο.

