«Σημαδεμένη μέρα» σε στίχους Μαρίας Τσιμικλή

Στο νέο τραγούδι της Αφεντούλας Ραζέλη με τίτλο «Σημαδεμένη μέρα», ένα σύγχρονο λαϊκό χασάπικο που συνδυάζει τη δυναμική της παραδοσιακής λαϊκής γραφής με μια σύγχρονη μουσική προσέγγιση, τους στίχους υπογράφει η Μεσσήνια Μαρία Τσιμικλή.

Τη μουσική υπογράφει ο Γιώργος Πλατής, ενώ η ερμηνεία της Ραζέλη, γνωστής για την εκφραστικότητα και την αυθεντικότητά της, αναδεικνύει τη δραματικότητα και τη δύναμη της μελωδίας, δίνοντας ιδιαίτερο βάρος στους στίχους. Στο τραγούδι συμμετέχουν οι μουσικοί Βαγγέλης Μαχαίρας (μπουζούκι, κιθάρα, μπαγλαμά), Γιάννης Πλαγιαννάκος (μπάσο) και Τάσος Αθανασιάς (ακορντεόν). Η ενορχήστρωση έγινε από τον Βαγγέλη Μαχαίρα, ενώ η ηχογράφηση, η μίξη και το mastering πραγματοποιήθηκαν στο Studio Μύθος από τον Θανάση Γκίκα.

Το τραγούδι κυκλοφορεί από τις εκδόσεις «Μετρονόμος» και είναι διαθέσιμο σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες.

Κ.Δρ.