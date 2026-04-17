Η Κορώνη γιόρτασε την πολιούχο της Παναγία Ελεήστρια (βίντεο-φωτογραφίες)

Την πολιούχο και προστάτιδά της Παναγία Ελεήστρια γιόρτασε σήμερα με κάθε επισημότητα, η Κορώνη.

Της πανηγυρικής θείας λειτουργίας προέστη ο πρωτοσύγκελλος της μητρόπολης Μεσσηνίας - αρχιμανδρίτης Φίλιππος Χαμαργιάς, πλαισιωμένος από τον αρχιερατικό επίτροπο Κορώνης - αρχιμανδρίτη Θεόφιλο Πυρπιρή και κληρικούς της περιοχής.

Με την ολοκλήρωση της λειτουργίας ο πρωτοσύγκελλος τέλεσε τρισάγιο μπροστά από τις προτομές του μακαριστού μητροπολίτη Μεσσηνίας Χρυσόστομου Δασκαλάκη και του εθνομάρτυρα επισκόπου Κορώνης Γρηγορίου Μπίστη, στον αύλειο χώρο του προσκυνήματος.

Γύρω στις 11 το πρωί ξεκίνησε η λιτανεία της εικόνας της Παναγίας, που φέτος άλλαξε πορεία και δεν κατέβηκε από το γραφικό σοκάκι με τις σκάλες, αλλά από τον κεντρικό δρόμο, την οδό Μαιζώνος και κατέληξε στον ναό του Αγίου Δημητρίου. Εκεί εναποτέθηκε για προσκύνημα μέχρι αύριο Κυριακή του Θωμά, οπότε και το απόγευμα θα επιστρέψει στον θρόνο της, στον ναό της Ελεήστριας, με λιτανεία.

Την αλλαγή της λιτανείας και την παραμονή της εικόνας στον ναό του Αγίου Δημητρίου είχε προαναγγείλει κατά τον περσινό εορτασμό ο μητροπολίτης Μεσσηνίας Χρυσόστομος.

Μιλώντας στους πιστούς, με την άφιξη της εικόνας στον Αγιο Δημήτριο, κ. Χαμαργιάς είπε ότι η εικόνα της Παναγίας Ελεήστριας θα παραμείνει στον καθεδρικό ναό, στο κέντρο της Κορώνης, για να καθαγιαστεί όλη η πόλη και για να υπάρχει μεγαλύτερη επισκεψιμότητα προσκυνητών, “καθώς ενώ κατεβαίνουμε 2.000, ανεβαίνουμε 150 άτομα”.

Τιμές απέδωσε η Αθηναγόρειος Φιλαρμονική της Κορώνης, ενώ την εικόνα της Παναγίας μετέφεραν άνδρες του Λιμενικού Σώματος.

Στις εκδηλώσεις παρέστησαν ο υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη Γιάννης Λαμπρόπουλος, οι βουλευτές Μεσσηνίας Μίλτος Χρυσομάλλης και Περικλής Μαντάς, ο δήμαρχος Πύλου – Νέστορος Παναγιώτης Καρβέλας, ο αντιπεριφερειάρχης Μεσσηνίας Στάθης Αναστασόπουλος, ο γ.γ. της ΚΕΔΕ Δημήτρης Καφαντάρης, ο πρόεδρος του Μανιατακείου Ιδρύματος Δημήτρης Μανιατάκης, αντιδήμαρχοι και περιφερειακοί σύμβουλοι, εκπρόσωποι των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας και άλλων τοπικών φορέων.



Γ.Σ.