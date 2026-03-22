205 χρόνια από την απελευθέρωση της Καλαμάτας – Πλούσιο πρόγραμμα εκδηλώσεων

Τα 205 χρόνια από την απελευθέρωσή της από τον Οθωμανικό ζυγό και την έναρξη της ελληνικής επανάστασης του 1821, γιορτάζει το απόγευμα της Δευτέρας 23 Μαρτίου, με κάθε επισημότητα η Καλαμάτα.

Την κυβέρνηση στις εκδηλώσεις θα εκπροσωπήσει ο υπουργός Υποδομών Χρίστος Δήμας, ενώ εκπρόσωπος της Βουλής έχει οριστεί ο βουλευτής Μίλτος Χρυσομάλλης.

Σύμφωνα με το πρόγραμμα των εκδηλώσεων:

* Μονή Βελανιδιάς: 14.00 Τρισάγιο, αφή της φλόγας της Επανάστασης και εκκίνηση του ∆ρόµου Θυσίας.

* Πλατεία 23ης Μαρτίου: 15.20 Tερµατισµός του ∆ρόµου Θυσίας. 15.25 Άφιξη της φλόγας από την μονή Βελανιδιάς, άφιξη κι έπαρση της Σηµαίας της Επανάστασης. 15.40 Δοξολογία στον ιστορικό ναό των Αγίων Αποστόλων, προεξάρχοντος του μητροπολίτη Μεσσηνίας Χρυσοστόμου. 16.00 Τρισάγιο στη μνήμη των ηρώων. Πανηγυρικός της ηµέρας από τη Θεοφανεία Σιούτη, διευθύντρια της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Μεσσηνίας. Προσκλητήριο οπλαρχηγών που συμμετείχαν στην απελευθέρωση της Καλαμάτας στις 23 Μαρτίου 1821 και στην έναρξη του ιερού αγώνα, από τον ταγματάρχη Πεζκού Χρήστο Κορομηλά. Κατάθεση στεφάνων. 16.20 Αναπαράσταση της απελευθέρωσης της Kαλαµάτας στις 23 Μαρτίου 1821. 17.00 - 17.30 Παρέλαση μαθητών σχολείων και οπλαρχηγών με τις ομάδες τους.

Στην αναπαράσταση συμμετέχουν οι Τυμπανιστές Ομάδα Πέτρου Κούρτη “Artventure”, μέλη της γυναικείας χορωδίας “Μελίφωνο”, ο Ιππικός Όμιλος Καλαμάτας και οι σύλλογοι: Λύκειο Ελληνίδων Καλαμάτας, Μορφωτικός Σύλλογος Μεσσηνίας, Κέντρο Λαογραφικών Μελετών Καλαμάτας, Σύλλογος Αθλητικού Χορού “Ξενία”, Σύλλογος Νεδουσαίων Καλαμάτας, Χορευτικός Όμιλος “Λεύκιππος”, Πολιτιστικός Σύλλογος Αγίας Τριάδας “Αργώ”, Σύλλογος “Ελληνομνήμονες”, Λαογραφικός Σύλλογος “Κορύβαντες”, Ομάδα Νέων “H Δημιoβίτισσα”, Σύλλογος Μανιατών Καλαμάτας, Πολιτιστικός Σύλλογος “Η Κουτσαβίτικη φορεσιά”, Χορευτικός Εκπολιτιστικός Σύλλογος “Οι Αμφειείς”, Σύλλογος “Οι Φίλοι της Παράδοσης”, Σύλλογος Γυναικών Σπερχογείας “Η Αγία Κυριακή”, Πολιτιστικός Σύλλογος Φαραί – Γιαννιτσανίκων, Πολιτιστικός και Αναπτυξιακός Σύλλογος Βέργας, Σύλλογος Γονέων Δημοτικού Σχολείου Παραλίας Βέργας, Πολιτιστικός Σύλλογος Ασπροχώματος-Ακοβίτικων Δυτικής Παραλίας “Ο Ποσειδών”, Σύλλογος Απανταχού Λαδαίων, Αθλητικός-Πολιτιστικός “Παράδεισος” Καλαμάτας τμήμα αναβίωσης Παναγιώτης Κεφάλας, Πολιτιστικός Σύλλογος Πλατέος “Η Συνεργασία”, Πολιτιστικός Σύλλογος Αρφαρών “Η Αναγέννηση”, Πολιτιστικός Σύλλογος Τσεριωτών “Ο Ταΰγετος”, Χορευτικός Όμιλος Δήμου Μεσσήνης, Πολιτιστικός Σύλλογος Εύας - Καλαμαρά “Ο Αριστοτέλης”, Πολιτιστικός Εξωραϊστικός Σύλλογος Μεσσήνης, 21ο Δημοτικό Σχολείο Καλαμάτας, Αναβιωτικός Πολιτιστικός Σύλλογος Αρκαδίας “Η Τριπολιτσά”.

Περιγραφή αναπαράστασης: Δημήτρης Ηλιόπουλος. Μουσική επένδυση Αναπαράστασης: Μιχάλης Τούμπουρος.

Συμμετέχουν επίσης η Δημοτική Φιλαρμονική Καλαμάτας, τα σχολεία της πόλης και της ευρύτερης περιοχής, Γυμναστικός Σύλλογος Ακρίτας 2016, Μεσσηνιακός Γυμναστικός Σύλλογος, Σύλλογος Δρομέων Μεσσηνίας.

* Πνευματικό Κέντρο Καλαμάτας: 17.30 Απονομή τιμητικών διακρίσεων στους πρωτεύσαντες αθλητές του “∆ρόµου Θυσίας”.