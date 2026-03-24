Ατομική έκθεση του ζωγράφου Βασίλη Βαγιάννη στη Γιάλοβα

Τα εγκαίνια θα πραγματοποιηθούν το Σάββατο 4 Απριλίου, στις 5 μ.μ., ενώ οι ώρες λειτουργίας της έκθεσης είναι 12:00–19:00.

Οπως επισημαίνεται, η επικοινωνία μέσω της τέχνης αποτελεί μια ανώτερη μορφή ανταλλαγής νοημάτων, συναισθημάτων και αξιών, υπερβαίνοντας γλωσσικά και γεωγραφικά όρια και λειτουργώντας ως μια οικουμενική γλώσσα. Μέσα από τα έργα του, ο καλλιτέχνης προσεγγίζει την έννοια της αλληλεπίδρασης ως μια βιωματική διαδικασία, όπου ο θεατής καλείται να συμμετάσχει ενεργά σε έναν εσωτερικό διάλογο. Τα έργα του Βαγιάννη χαρακτηρίζονται από έντονες χρωματικές αντιθέσεις, διαβαθμίσεις φωτός και σκιάς και μορφές που στρέφονται προς τα μέσα, δημιουργώντας ένα βαθιά εσωτερικό και συναισθηματικό εικαστικό περιβάλλον, απαλλαγμένο από επιφανειακούς εντυπωσιασμούς. Ενας οπτικός διάλογος πέρα από τη γλώσσα - όπου το χρώμα, το συναίσθημα και η μνήμη συγκλίνουν.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

Ο Βασίλης Βαγιάννης γεννήθηκε το 1952 στη Μυτιλήνη. Σε νεαρή ηλικία εγκαταστάθηκε στην Αθήνα, όπου ξεκίνησε η ενασχόλησή του με τη ζωγραφική, χρησιμοποιώντας αρχικά υλικά όπως χαρτόνια, όστρακα και ξύλο. Μετά την ολοκλήρωση των σπουδών του στο Λύκειο, μετέβη στο Παρίσι, όπου σπούδασε Φυσική, Χημεία και Οικολογία, ενώ παράλληλα φοίτησε στη Σχολή Καλών Τεχνών. Πραγματοποίησε την πρώτη του ατομική έκθεση στο Παρίσι το 1974 και έκτοτε έχει παρουσιάσει περίπου 50 ατομικές εκθέσεις σε σημαντικές πόλεις των ΗΠΑ, του Καναδά, της Γερμανίας, της Κύπρου, της Γαλλίας, της Αγγλίας και της Ελλάδας. Το έργο του έχει αποσπάσει θετικές κριτικές και διακρίσεις, ενώ έχει δραστηριοποιηθεί και ως σκηνογράφος σε καλλιτεχνικές παραγωγές. Εχει συμπεριληφθεί σε σημαντικές εγκυκλοπαίδειες τέχνης, μεταξύ των οποίων «Οι Έλληνες Ζωγράφοι» των εκδόσεων ΜΕΛΙΣΣΑ, ενώ το 2003 έγινε μέλος του Επιμελητηρίου Εικαστικών Τεχνών Ελλάδας. Η καλλιτεχνική του πορεία έχει εμπλουτιστεί μέσα από τη μελέτη της παραδοσιακής τέχνης σε 27 χώρες ανά τον κόσμο όπως η Κίνα, το Μεξικό, η Ινδονησία, η Ινδία, το Νεπάλ, η Ρωσία, η Αίγυπτος, το Ισραήλ, η Ιταλία, η Ελβετία, η Ολλανδία, η Αγγλία και άλλες.

[Στη φωτογραφία: Γαλάζια Σύνθεση - (80x120) εκ. - (104x144) εκ. με κορνίζα]