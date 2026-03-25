Βραδιά ποίησης στη Μεσσήνη

Στην εκδήλωση, οι Μεσσήνιοι ποιητές Καίτη Καγκαράκη, Αγγελος Λάππας, Δήμητρα Λιαράκου, Μαρία Νταλλή, Αντωνία Παυλάκου, Εύα Σταματοπούλου και Λευτέρης Χριστακόπουλος θα παρουσιάσουν και θα σχολιάσουν τα «Εκηβόλα & Αγχέμαχα ποιήματα» της Φωτεινής Νικολαΐδου, ενώ θα υπάρξουν και μουσικά ιντερμέδια από το Γιάννη Θωμόπουλο και τη Σοφία Τσόγκα. Τη διοργάνωση υπογράφουν ο Δήμος Μεσσήνης, οι Φίλοι του Μουσείου «Τάκης Κατσουλίδης» και η Ενωση Μεσσήνιων Συγγραφέων. Η βραδιά ανοίγει με καλωσόρισμα, χαιρετισμούς και παρουσίαση της εκδήλωσης, ενώ ακολουθεί το τραγούδι «Κυρ-Βοριάς» σε στίχους Παναγιώτη Φωτέα και μουσική Κώστα Νικολέα. Ακολουθούν αναγνώσεις και σχολιασμοί ποιημάτων από την ποιητική συλλογή «Εκηβόλα & Αγχέμαχα ποιήματα» της Φωτεινής Νικολαΐδου, από επτά Μεσσήνιους ποιητές – μέλη της Ενωσης Μεσσήνιων Συγγραφέων: Καίτη Καγκαράκη, Αγγελος Λάππας, Δήμητρα Λιαράκου, Μαρία Νταλλή, Αντωνία Παυλάκου, Εύα Σταματοπούλου και Λευτέρη Χριστακόπουλο. Από την ενότητα «ΖΩΗ ΕΤΥΜΗ», η Αντωνία Παυλάκου παρουσιάζει την «Ελεγεία της αποχώρησης», η Δήμητρα Λιαράκου το «Ασυγχώρητη» και η Μαρία Νταλλή το «Λύτρωση».

Παρεμβάλλεται το τραγούδι «Τα θερινά σινεμά» (στίχοι Νίκης Γαρίδη, μουσική Κώστα Νικολέα). Στην ενότητα «ΕΡΑΝ», ο Αγγελος Λάππας διαβάζει τον «Πηλό», η Μαρία Νταλλή το «Περιμένω» και η Δήμητρα Λιαράκου το «Διαφυγή», ενώ ακολουθεί το τραγούδι «Το άτι της Μέδουσας» (στίχοι Καίτης Καγκαράκη, μουσική Κώστα Νικολέα). Από την ενότητα «ΓΕΜΙΣ’ Ο ΚΟΣΜΟΣ», η Καίτη Καγκαράκη παρουσιάζει το ποίημα «Στα τρένα», που ακολουθείται από το ομώνυμο τραγούδι σε στίχους Φωτεινής Νικολαΐδου και μουσική Νίκου Μόσχου. Η ενότητα «ΦΩΣ ΑΚΡΙΒΩΣ» περιλαμβάνει τις αναγνώσεις των ποιημάτων «Φως ακριβώς» από την Εύα Σταματοπούλου, «Τρεις γυναίκες» από τον Αγγελο Λάππα και «Χριστούγεννα 2025» από τον Λευτέρη Χριστακόπουλο. Το πρώτο μέρος ολοκληρώνεται με το τραγούδι «Commedia dell’ arte» (μουσική Γιάννη Σκαρίμπα, στίχοι Σαράντη Κασσάρα). Στο δεύτερο μέρος οι ποιητές συζητούν με το ακροατήριο για την ουσία της ποίησης. Η βραδιά συνεχίζεται με το τραγούδι «Tempus fugit» (στίχοι Παναγιώτη Καρακούλη, μουσική Τάσου Καρακατσάνη) και ολοκληρώνεται με αποφώνηση. Τραγουδάει ο Γιάννης Θωμόπουλος, με τη συνοδεία της Σοφίας Τσόγκα στο πιάνο. Συντονίζει η Αντωνία Παυλάκου.