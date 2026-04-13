Καλαμάτα: Παράσταση Καραγκιόζη στο χώρο της ομάδας “Tsikibom”

Υπόθεση έργου: Μυρίζει πρωτομαγιά στον μπερντέ. Ο Καραγκιόζης έχει την πιο πολύχρωμη και ευωδιαστή ιδέα. Γίνεται ανθοπώλης. Ολοι οι αγαπημένοι ήρωες του μπερντέ έρχονται στο σπίτι του για να πάρουν κάποια από τα πολύτιμα άνθη για το πρωτομαγιάτικο στεφάνι. Ολα κυλούν κανονικά μέχρι την στιγμή που ο Πασάς και η Βεζυροπούλα αντιλαμβάνονται ότι τα λουλούδια που λείπουν από τον κήπο τους, τα παίρνει ο Καραγκιόζης. Πως θα γλιτώσει ο λαϊκός μας ήρωας αυτή την φορά; Η συνέχεια επί σκηνής.