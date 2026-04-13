Δευτέρα, 13 Απριλίου 2026 19:53

Καλαμάτα: Παράσταση Καραγκιόζη στο χώρο της ομάδας “Tsikibom”

Καλαμάτα: Παράσταση Καραγκιόζη στο χώρο της ομάδας “Tsikibom”

Eνα απολαυστικό έργο θεάτρου σκιών από τον Κωνσταντίνο Δημητρακόπουλο και την Γεωργία Δημητρακοπούλου, θα παρουσιαστεί το Σάββατο 2 Μαΐου στις 7 μ.μ. στο χώρο της ομάδας “Tsikibom” (Κουτσομητόπουλου 9).

Υπόθεση έργου: Μυρίζει πρωτομαγιά στον μπερντέ. Ο Καραγκιόζης έχει την πιο πολύχρωμη και ευωδιαστή ιδέα. Γίνεται ανθοπώλης. Ολοι οι αγαπημένοι ήρωες του μπερντέ έρχονται στο σπίτι του για να πάρουν κάποια από τα πολύτιμα άνθη για το πρωτομαγιάτικο στεφάνι. Ολα κυλούν κανονικά μέχρι την στιγμή που ο Πασάς και η Βεζυροπούλα αντιλαμβάνονται ότι τα λουλούδια που λείπουν από τον κήπο τους, τα παίρνει ο Καραγκιόζης. Πως θα γλιτώσει ο λαϊκός μας ήρωας αυτή    την φορά; Η συνέχεια επί σκηνής. Ηλεκτρονική προπώληση γίνεται στο more.com.

 

 

