Δυναμικό ξεκίνημα για το Φεστιβάλ Αρχαίου Δράματος στην Αρχαία Μεσσήνη

Το Φεστιβάλ, μια πρωτοβουλία του Δήμου Μεσσήνης σε συνεργασία με το Υπουργείο Πολιτισμού και την Εφορεία Αρχαιοτήτων Μεσσηνίας, στοχεύει στην προώθηση της ενεργής συμμετοχής της νεολαίας στο αρχαίο δράμα και στην εμπέδωση της πολιτιστικής της κληρονομιάς, μέσα από θεατρικές παραστάσεις και εκπαιδευτικά εργαστήρια.

Την εναρκτήρια εκδήλωση άνοιξε η Δημοτική Φιλαρμονική Μεσσήνης, ενώ στη συνέχεια τον λόγο έλαβε ο δήμαρχος Μεσσήνης, Γιώργος Αθανασόπουλος. Στον χαιρετισμό του ευχαρίστησε το Υπουργείο Πολιτισμού για την ένταξη του Διεθνούς Νεανικού Φεστιβάλ Αρχαίου Δράματος στο Διεθνές Δίκτυο Αρχαίου Δράματος και για τη χρηματοδότηση της υλοποίησής του, καθώς και την Εφορεία Αρχαιοτήτων Μεσσηνίας για τη συνεργασία στην πραγματοποίηση της διοργάνωσης στον αρχαιολογικό χώρο.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στη συμβολή της Εταιρείας Μεσσηνιακών και Αρχαιολογικών Σπουδών (Ε.Μ.Α.Σ.), στη συνδρομή της Περιφέρειας Πελοποννήσου, καθώς και στη σταθερή υποστήριξη του Ιδρύματος Γεωργίου και Βικτωρίας Καρέλια τα τελευταία τέσσερα χρόνια.

Επιπλέον, εξέφρασε τα συγχαρητήριά του σε όλους όσοι εργάστηκαν για την προετοιμασία της φετινής διοργάνωσης.

Κλείνοντας, υπογράμμισε τη σημασία της συνεργασίας των υποστηρικτών για την υλοποίηση του οράματος του Δήμου, που αφορά τη διασύνδεση του πολιτισμού με το χθες, το σήμερα και το αύριο, ενώ ευχήθηκε το Φεστιβάλ να αποτελέσει πηγή έμπνευσης και δημιουργίας για τους νέους, τονίζοντας ότι μέσα από τέτοιες δράσεις το παρελθόν μετατρέπεται σε δύναμη και το μέλλον διαμορφώνεται από τη νέα γενιά.

Χαιρετισμούς απηύθυναν επίσης ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου Δημήτρης Πτωχός, η εκπρόσωπος της Εφορείας Αρχαιοτήτων Μεσσηνίας Μαίρη Τσουλάκου και η Πρόεδρος της Ε.Μ.Α.Σ. Εύη Λαμπροπούλου.

Το σημαντικό αυτό καλλιτεχνικό γεγονός τίμησαν με την παρουσία τους η Επίτιμος Πρόξενος της Ισπανίας σε Μεσσηνία και Λακωνία Ελένη Φοίφα, οι Αντιδήμαρχοι Βασίλης Γεωργακλής και Δημήτρης Αθανασακόπουλος, δημοτικοί σύμβουλοι, πρόεδροι Δημοτικών Κοινοτήτων καθώς και εκπρόσωποι φορέων και συλλόγων.

Την τελετή έναρξης εγκαινίασε ο Σύλλογος «Η Χαρά του Παιδιού» με χορευτικό δρώμενο. Στη συνέχεια παρουσιάστηκε το θεατρικό έργο «Μήδεια» του Ευριπίδη από τη Βασιλική Ακαδημία Δραματικής Τέχνης του Λονδίνου (RADA).

Την παράσταση παρακολούθησαν μαθητές από σχολεία της Καλαμάτας, μεταξύ των οποίων το 1ο Γυμνάσιο Καλαμάτας, το 7ο Πειραματικό Γυμνάσιο Καλαμάτας και το 3ο ΓΕΛ Παραλίας. Παρόντες ήταν επίσης μαθητές, γονείς, εκπρόσωποι συλλόγων και φορέων, καθώς και εθελοντές, επιβεβαιώνοντας το έντονο ενδιαφέρον της τοπικής κοινωνίας για τη διοργάνωση.

Μετά τη λήξη της παράστασης, όλοι οι συντελεστές έλαβαν το αναμνηστικό έμβλημα του Φεστιβάλ και τα αναμνηστικά διπλώματα από τον Δήμαρχο Μεσσήνης Γιώργο Αθανασόπουλο και τον Περιφερειάρχη Πελοποννήσου Δημήτρη Πτωχό.

Σήμερα, Τετάρτη, το Φεστιβάλ συνεχίζεται με την παρουσίαση του έργου «Πέρσες» από τη θεατρική ομάδα του 1ου Γενικού Λυκείου Μεσσήνης.

Η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό.