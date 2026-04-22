Μουσική παράσταση στην Αρχαία Μεσσήνη

"Πόσα διαφορετικά ακούσματα, τραγούδια και μουσικές απ’ όλο τον κόσμο έντυσαν τις πιο ξεχωριστές στιγμές μιας ζωής; Ποιο είναι το πρώτο τραγούδι που θυμόμαστε από παιδιά; Ποια τραγούδια αγαπήσαμε από τις ελληνικές ταινίες της Κυριακής; Τι ακούγαμε κλεισμένοι με ακουστικά στο εφηβικό δωμάτιο; Τι χόρευε η Ανδριάνα στα φοιτητικά πάρτι; Τι χορέψαμε στον γάμο των Tales from the Box; Ποιο είναι το πρώτο τραγούδι που αφιέρωσαν ο Θάνος και η Στέλλα στον γιο τους; Κάπως έτσι θα ξεφυλλίσουμε το album τραγουδιών της Ανδριάνας, του Θάνου και της Στέλλας, που τους έμαθαν όσα ξέρουν και όσα τους έδεσαν για πάντα με τη μουσική. Και με αυτά τα τραγούδια από όλο τον κόσμο, σε όποια γλώσσα κι αν ειπώθηκαν αρχικά, θα δημιουργήσουν μια παράσταση μόνο με τραγούδια και μουσικές που αγαπάμε. Και εμείς θα ταξιδέψουμε μαζί τους, θα αναπολήσουμε, θα συγκινηθούμε, θα τραγουδήσουμε και θα γελάσουμε, μέσα από μια συναυλία που θα μας θυμίσει πολλά και θα τη θυμόμαστε για καιρό" αναφέρει το κάλεσμα. Η Ανδριάνα Μπάμπαλη είναι μια καταξιωμένη ερμηνεύτρια και τραγουδοποιός, με πολύ αγαπημένα τραγούδια που έχουν γίνει επιτυχίες και μας συντροφεύουν χρόνια τώρα, με σημαντικούς δίσκους και πολυποίκιλες και εξέχουσες συνεργασίες στο ενεργητικό της. Ερμηνεύει με άνεση διάφορα είδη ρεπερτορίου, σε διάφορες γλώσσες, πειραματίζεται και απολαμβάνει κάθε τι καινούργιο.

Ο Θάνος Σταυρίδης είναι ένας από τους πιο αναγνωρισμένους μουσικούς στον χώρο του ακορντεόν και έχει συνεργαστεί με ορισμένους από τους μεγαλύτερους τραγουδιστές, συνθέτες και μουσικούς στην Ελλάδα και στα Βαλκάνια, τόσο σε παραστάσεις όσο και δισκογραφικά. Με το βιολοντσέλο της, η Στέλλα Τέμπρελη έχει πραγματοποιήσει πλήθος συναυλιών, ενώ έχει διακριθεί σε διαγωνισμούς μουσικής δωματίου. Μαζί έχουν δημιουργήσει τους Tales from the Box, που μόλις κυκλοφόρησαν το νέο τους cd με τίτλο “Ciel”, το οποίο λαμβάνει εξαιρετικές κριτικές σε Ελλάδα και Ευρώπη και μας ταξιδεύει σε μουσικά τοπία κάτω από τον ουρανό της Μεσογείου.

Προπώληση εισιτηρίων γίνεται στο βιβλιοπωλείο «Ολα χαρτί», 23ης Μαρτίου 2, στην Καλαμάτα. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε στο 6974184883 (περιορισμένος αριθμός θέσεων).