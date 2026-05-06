Με “Ιππόλυτο” συνεχίστηκε το Διεθνές Νεανικό Φεστιβάλ Αρχαίου Δράματος Αρχαίας Μεσσήνης

Με την παράσταση «Ιππόλυτος» του Ευριπίδη από το 2ο ΓΕ.Λ., 2ο Γυμνάσιο, 1ο ΓΕ.Λ., 1ο Γυμνάσιο και ΕΠΑ.Λ. Γρεβενών, συνεχίστηκε χθες Τρίτη, το 13ο Διεθνές Νεανικό Φεστιβάλ Αρχαίου Δράματος στο Εκκλησιαστήριο της Αρχαίας Μεσσήνης.

Την παράσταση παρακολούθησαν μαθητές από το 2ο Δημοτικό Σχολείο Μεσσήνης, το 2ο Γυμνάσιο Μεσσήνης, το ΓΕ.Λ Δωρίου, το 2ο Γυμνάσιο και το 2ο Γενικό Λύκειο Αμπελοκήπων, καθώς και το 2ο Γυμνάσιο Καλαμάτας. Αναμνηστικά διπλώματα απονεμήθηκαν σε όλους τους συμμετέχοντες μετά την ολοκλήρωση της παράστασης από τον αντιδήμαρχο Παιδείας Βασίλη Γεωργακλή.

Συντελεστές παράστασης «Ιππόλυτος» του Ευριπίδη

Σκηνοθεσία: Δημήτρης Γουσόπουλος (Φιλόλογος). Σκηνικά: Ιδιώτης. Κοστούμια: Ιδιώτης. Μουσική επιμέλεια: Ευαγγελία Κατσιώνη (Γερμανικής Φιλολογίας). Χορογραφία: Ιδιώτης.

Αλλοι συντελεστές

Παραγωγή: Κατερίνα Παπαμιχαλάκη (Θεολόγος). Σκηνογραφία: Μαίρη Βαγγέλη (Φυσικής Αγωγής). Επιμέλεια: Μαρία Φίστη (Φιλόλογος).

Διανομή ρόλων

Ιππόλυτος: Θοδωρής Μπαλιάμης. Φαίδρα: Φωτεινή Στάμου. Αφροδίτη: Μαρία Τζήκου. Αρτεμις: Εύη Φωτίου. Τροφός: Χρύσα Ρότσικα. Θεράπων: Σάββας Δημητριάδης. Θησέας: Θέμης Καραγιάννης. Αγγελος: Μαρίλια Παπαστεργίου. Θεραπαίνις 1: Εύα Στόκα. Θεραπαίνις 2: Μιχαλέα Φωτίου. Κυνηγός: 1: Μάνθος Κιούρος. Κυνηγός: 2: Αλέξανδρος Κίτσιος. Κορυφαίες: Ελλη Κοζόνη, Δήμητρα Πενλίδη, Δήμητρα Τριγώνη, Βικτώρια Τσακνάκη, Γεωργία Καραγιάννη, Μαρίλια Τριγώνη. Χορός: Σοφία Ζαμανάκου, Στέλλα Ρότσικα, Δήμητρα Μπαλοδήμου, Άννα- Μαρία Τόλη, Ναυσικά Τσιτακίδου, Νίκη Τόσκα, Βικτώρια Βασιλειάδου, Βασιλική Λαζάρου, Κατερίνα Γάκη, Έλενα Δημοπούλου, Αρτεμις Κοκκινάκη, Αννα-Μαρία Γρηγορίου.

Σήμερα, Τετάρτη, το 13ο Διεθνές Νεανικό Φεστιβάλ Αρχαίου Δράματος, θα φιλοξενήσει την παράσταση «Ικέτιδες» του Αισχύλου από το 2ο Γυμνάσιο & 2ο ΓΕ.Λ. Αμπελοκήπων Θεσσαλονίκης. Η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό.

«Ικέτιδες» του Αισχύλου: Οι γιοί του Αιγύπτου, θέλησαν να παντρευτούν με την βία τις κόρες του Δαναού. Οι κόρες, θα εγκαταλείψουν την Αίγυπτο και θα καταφύγουν για προστασία στο Άργος στην γη των προγόνων τους. Ο βασιλιάς του Αργους Πελασγός, με την ψήφο του λαού του, θα δεχτεί τις Ικέτιδες στην πόλη και θα απωθήσει τους Αιγύπτιους που θα καταφθάσουν από την Αίγυπτο.