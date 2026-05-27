«Διεθνείς Μουσικές Ημέρες Καλαμάτας»: Εναρξη στις 24 Αυγούστου με συρρικνωμένο πρόγραμμα

Για δέκατη συνεχόμενη χρονιά το Δημοτικό Ωδείο Καλαμάτας διοργανώνει το Διεθνές φεστιβάλ «Διεθνείς Μουσικές Ημέρες Καλαμάτας», το οποίο έχει αποκτήσει μεγάλη δυναμική και έχει καταστήσει την Καλαμάτα διεθνή πολιτιστικό προορισμό.

Το φεστιβάλ αποτελεί την «ναυαρχίδα» του Δημοτικού Ωδείου και είναι το πιο εξωστρεφές Μουσικό Φεστιβάλ που έχει διοργανωθεί ποτέ από Ελληνικό Ωδείο σε όλη την επικράτεια. Ένα νεανικό φεστιβάλ κλασικής μουσικής όπου προσελκύει δεκάδες μουσικούς από όλο τον κόσμο σε μια δημιουργική συνύπαρξη με κορυφαίους διεθνώς μουσικούς.

Φέτος το 10ο Επετειακό Φεστιβάλ θα πραγματοποιηθεί από τις 24 Αυγούστου έως τις 6 Σεπτεμβρίου με λίγο συρρικνωμένο πρόγραμμα λόγω οικονομικής στενότητας αλλά και νέες προκλήσεις μιας και συνεχίζεται ο Διεθνής Διαγωνισμός Νέων Μουσικών, ενώ επίσης εγκαινιάζεται και ένας νέος πρωτοποριακός θεσμός με την 1η Διεθνή Ακαδημία Σύνθεσης σε συνεργασία με την Ένωση Ελλήνων Μουσουργών.

Από τις 24 Αυγούστου θα αρχίσουν να πραγματοποιούνται τα masterclasses βιολιού, βιόλας, βιολοντσέλου και μουσικής δωματίου, ενώ από την 1η Σεπτέμβρη θα ξεκινήσει η πρώτη Διεθνής Ακαδημία Σύνθεσης. Τα masterclasses αφορούν σπουδαστές από την πόλη της Καλαμάτας αλλά και από διεθνείς προορισμούς. Αναμένεται να φοιτήσουν πάνω 30 ενεργοί σπουδαστές και πάνω από 40 σπουδαστές ως ακροατές. Θα διδάξουν οι Felix Froschhammer (βιολί), Pablo Hernan Benedi (βιόλα, βιολί & μουσική δωματίου), Jonian Ilias Kadesha(βιόλα), Jean-Guihen Queyras (βιολοντσέλο), Miroslav Srnka (Σύνθεση), Yiran Zhao (Σύνθεση).

ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΑ ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΜΕ ΤΟΝ ΔΗΜΗΤΡΗ ΠΛΑΤΑΝΙΑ

Οι συναυλίες θα πραγματοποιηθούν από την Τετάρτη 26 Αυγούστου (με εναρκτήρια την συναυλία του διαπρεπή Καλαματιανού βαρύτονου Δημήτρη Πλατανιά) έως και την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου με την συναυλία της Διεθνούς Ακαδημίας Σύνθεσης. Συνολικά θα παρουσιαστούν 11 συναυλίες με ποικίλο πρόγραμμα. Οι 9 από αυτές θα πραγματοποιηθούν στο Black Box και 2 στην Κεντρική Σκηνή του Μεγάρου Χορού Καλαμάτας.

Ταυτόχρονα θα πραγματοποιηθούν σεμινάρια Σύνθεσης, Αρμονίας, Σημειογραφίας, Σύγχρονων τεχνικών για τα έγχορδα, Τζαζ αυτοσχεδιασμού, διαλέξεις και masterclasses σε μαθητές του Δημοτικού Ωδείου Καλαμάτας και του Μουσικού Σχολείου Καλαμάτας καθώς και εκπαιδευτικές συναυλίες στο ΚΕΚΥΚΑΜΕΑ, στο Γηροκομείο και προγράμματα για μικρά παιδιά.