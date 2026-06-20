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Σάββατο, 20 Ιουνίου 2026 08:00

Τα Λύκεια των Ελληνίδων της Πελοποννήσου στην Καλαμάτα: Μουσικοχορευτική παράσταση στο Ανοιχτό Θέατρο

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Τα Λύκεια των Ελληνίδων της Πελοποννήσου στην Καλαμάτα: Μουσικοχορευτική παράσταση στο Ανοιχτό Θέατρο

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Το Λύκειον των Ελληνίδων Καλαμάτας προσκαλεί σε μια ξεχωριστή μουσικοχορευτική παράσταση με τίτλο «Καλώς ανταμωθήκαμε» αύριο Κυριακή στις 8.45 μ.μ., με τη συμμετοχή των παιδικών και εφηβικών του ομάδων και των εφηβικών ομάδων των Λυκείων των Ελληνίδων της Πελοποννήσου, στο Ανοιχτό Θέατρο Καλαμάτας.

Συμμετέχουν οι ομάδες των Λ.τ.Ε. Πύργου, Πάτρας, Τρίπολης, Άργους, Σπάρτης και Κιάτου, καθώς και το μουσικό σύνολο παραδοσιακής μουσικής «Χορίαμβος» της Ι.Μ. Μεσσηνίας. Επίσης οι μουσικοί Νίκος Παπαηλίου, Δημήτρης Μπάκος και Γιώργος Κλάδης.

Μουσική επιμέλεια: Νικόλας Παλαιολόγος. Υπεύθυνοι χοροδιδάσκαλοι των ομάδων: Λ.τ.Ε. Καλαμάτας: Άγης Τσακαλάκος, Νίκος Λαμπρόπουλος, Ηρώ Διαμαντάκου, Λ.τ.Ε. Τρίπολης: Αγγελική Νικολοπούλου, Λ.τ.Ε. Πάτρας: Βασίλης Σταμόπουλος, Λ.τ.Ε. Σπάρτης: Γιώργος Αριανάς, Λ.τ.Ε. Άργους: Στέλλα Αγνάντου, Λ.τ.Ε. Κιάτου: Μιλτιάδης Μπόσγας, Λ.τ.Ε. Πύργου: Κωνσταντίνος Τζανέτος.

Κατηγορία Πολιτισμός
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