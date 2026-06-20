Τα Λύκεια των Ελληνίδων της Πελοποννήσου στην Καλαμάτα: Μουσικοχορευτική παράσταση στο Ανοιχτό Θέατρο

Το Λύκειον των Ελληνίδων Καλαμάτας προσκαλεί σε μια ξεχωριστή μουσικοχορευτική παράσταση με τίτλο «Καλώς ανταμωθήκαμε» αύριο Κυριακή στις 8.45 μ.μ., με τη συμμετοχή των παιδικών και εφηβικών του ομάδων και των εφηβικών ομάδων των Λυκείων των Ελληνίδων της Πελοποννήσου, στο Ανοιχτό Θέατρο Καλαμάτας.