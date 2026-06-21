Οι αλύγιστοι της Ακροναυπλίας στο 52ο Φεστιβάλ ΚΝΕ στην Καλαμάτα

“Οι αλύγιστοι της Ακροναυπλίας στο 52ο Φεστιβάλ ΚΝΕ – Οδηγητή στην Καλαμάτα - H ηρωική ιστορία των 200 κομμουνιστών της Καισαριανής και των αγωνιστών που έμειναν όρθιοι στις φυλακές της Ακροναυπλίας”, τονίζουν το Τομεακό Συμβούλιο Μεσσηνίας της ΚΝΕ και η Τομεακή Επιτροπή Μεσσηνίας του ΚΚΕ.

Σε ανακοίνωσή τους ενημερώνουν ότι “μια ξεχωριστή ιστορική έκθεση θα φιλοξενηθεί στον χώρο του 52ου Φεστιβάλ ΚΝΕ – Οδηγητή, στις 26 και 27 Ιούνη στο Πάρκο Κυκλοφοριακής Αγωγής, στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Πρόκειται για την έκθεση που επιμελήθηκε η Επιτροπή Περιοχής Πελοποννήσου του ΚΚΕ, αφιερωμένη στους αλύγιστους κομμουνιστές και αγωνιστές των φυλακών της Ακροναυπλίας. Η έκθεση παρουσιάστηκε για πρώτη φορά στο Ναύπλιο, στο πλαίσιο εκδήλωσης της Επιτροπής Περιοχής Πελοποννήσου του ΚΚΕ, συγκινώντας όσους είχαν την ευκαιρία να την επισκεφθούν”.

Διευκρινίζουν πως “μέσα από σπάνια ντοκουμέντα, φωτογραφικό υλικό και ιστορικά στοιχεία, οι επισκέπτες θα έχουν τη δυνατότητα να γνωρίσουν την ιστορία των κομμουνιστών κρατουμένων της Ακροναυπλίας, τη στάση τους απέναντι στις διώξεις και τα βασανιστήρια, αλλά και τη συμβολή τους στους μεγάλους αγώνες του λαού μας.

Η έκθεση αναδεικνύει τη σύνδεση των κρατουμένων της Ακροναυπλίας με τα γεγονότα που ακολούθησαν τα χρόνια της Κατοχής και της Αντίστασης, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην πορεία που οδήγησε στην εκτέλεση των 200 κομμουνιστών στην Καισαριανή την Πρωτομαγιά του 1944. Παράλληλα, φωτίζει την ηρωική συμβολή των αγωνιστών της Πελοποννήσου και τιμά τους 19 Πελοποννήσιους εκτελεσμένους, ανάμεσά τους και τους 9 Μεσσήνιους, που έδωσαν τη ζωή τους στον αγώνα ενάντια στον φασισμό και την εκμετάλλευση”.

Τα όργανα της ΚΝΕ και του ΚΚΕ στη Μεσσηνία καλούν “τη νεολαία, τους εργαζόμενους και όλο τον λαό της Μεσσηνίας να επισκεφθούν το 52ο Φεστιβάλ ΚΝΕ – Οδηγητή και να περιηγηθούν στην έκθεση, γνωρίζοντας από κοντά μια σπουδαία σελίδα της ιστορίας του ΚΚΕ και του λαϊκού κινήματος της χώρας μας”.