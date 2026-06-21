«Πιάνο για 4 χέρια» στο Φεστιβάλ Κορώνης

Μια ξεχωριστή μουσική βραδιά με τίτλο «Πιάνο για 4 χέρια» θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν οι φίλοι της κλασικής μουσικής την Τετάρτη 24 Ιουνίου, στις 9 το βράδυ, στον χώρο της Ελεήστριας, στο πλαίσιο των εκδηλώσεων του Φεστιβάλ Κορώνης.

Στη συναυλία θα παρουσιαστούν αγαπημένα έργα σπουδαίων συνθετών όπως οι Rossini, Brahms, Debussy και Gershwin, μέσα από την ιδιαίτερη έκφραση του πιανιστικού ντουέτου Korockin–Schönhage.

Στο πιάνο συμπράττουν οι διακεκριμένοι πιανίστες Tamara Korockin και Andreas Schönhage, οι οποίοι θα ερμηνεύσουν ένα πρόγραμμα που αναδεικνύει τον πλούτο, τη δεξιοτεχνία και τη μοναδική αρμονία του πιανιστικού διαλόγου για τέσσερα χέρια.

Οι τιμές των εισιτηρίων έχουν οριστεί στα 12, 10 και 7 ευρώ, ενώ η είσοδος είναι ελεύθερη για άτομα κάτω των 18 ετών. Η προπώληση των εισιτηρίων γίνεται μέσω του ticketservices.gr και στο κατάστημα “Αλντεμπαράν”, με δυνατότητα αγοράς προπωλούμενων και διαδικτυακών εισιτηρίων με έκπτωση.