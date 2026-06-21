«Τα Στενά Παπούτσια» τον Αύγουστο στην Καλαμάτα

Το Kids Theater ξεκινά ένα φωτεινό θεατρικό ταξίδι σε όλη την Ελλάδα με το εμβληματικό έργο της Ζωρζ Σαρή, «Τα Στενά Παπούτσια», σε σκηνοθεσία Αθανασίας Καλογιάννη.

Για πρώτη φορά στη σκηνή, ένα από τα πιο αγαπημένα έργα της ελληνικής παιδικής και νεανικής λογοτεχνίας ζωντανεύει μέσα από μια σύγχρονη, ζεστή και μουσικά φορτισμένη θεατρική προσέγγιση, που φέρνει στο προσκήνιο τη λεπτή ισορροπία ανάμεσα στην αθωότητα και το μεγάλωμα. Στην Καλαμάτα, η παράσταση θα ανέβει την Πέμπτη 27 Αυγούστου στις 8.45 μ.μ. στο Ανοιχτό θέατρο Καλαμάτας.

Ένα καλοκαίρι που δεν ξεχνιέται...

Καλοκαίρι στην Αίγινα. Μια παρέα παιδιών βρίσκεται στο μεταίχμιο ανάμεσα στην παιδική ηλικία και την εφηβεία. Φιλία, πρώτοι έρωτες, ζήλια, μικρές συγκρούσεις και μεγάλες αποκαλύψεις συνθέτουν έναν κόσμο γνώριμο σε όλους: εκείνον που κάποτε ζήσαμε και ποτέ δεν ξεχάσαμε. Με ευαισθησία και αμεσότητα, η σκηνοθεσία φωτίζει την ψυχή των παιδιών χωρίς περιττούς εντυπωσιασμούς, κρατώντας ζωντανή τη διαχρονική αλήθεια της Ζωρζ Σαρή: ότι το μεγάλωμα είναι πάντα μια μικρή επανάσταση. Ή, όπως θα έλεγαν παλιά, «τα καλοκαίρια δεν είναι ποτέ απλώς καλοκαίρια».

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

Σκηνοθεσία: Αθανασία Καλογιάννη, Θεατρική Διασκευή: Γιάννης Παναγόπουλος, Μουσική & Τραγούδια: Σπύρος Λάμπρου (κύκλος «Μικρά Παιδιά – Μεγάλα Όνειρα»), Κοστούμια: Χάρης Σουλιώτης, Χορογραφίες: Μάρκος Γιακουμόγλου,

Σκηνικά: Kids Theater, Video Art: Νάνσυ Κουρούνη, Μουσική Διδασκαλία: Ιουλία Τζαννετουλάκου, Βοηθός Σκηνοθέτη: Πέτρος Λιόντας, Οργάνωση Περιοδείας: Νίκος Χρηστίδης, Social Media: Meltemi Creative Studio, Φωτογραφίες: Πάτροκλος Σκαφίδας, Σχεδιασμός Αφίσας: Κορίνα Πριμηκυρίου, Επικοινωνία: Αντζυ Νομικού, Παραγωγή : Kids Theater. Ερμηνεύουν (αλφαβητικά): Κορίνα Αλεξανδρίδου, Βασίλης Θεοδωρίδης, Αθανασία Καλογιάννη, Πέτρος Λιόντας, Νάγη Παρασκευοπούλου, Μαρία Ντούρου. Ηλεκτρονική προπώληση γίνεται στο more.com.