ΚΕ.Π.Ε.Π.Ψ.Υ. Μεσσηνίας - Ε.Ο.Π.Α.Ε.: «Τα Στενά Παπούτσια» στο Πνευματικό Κέντρο

Το Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας, ΚΕ.Π.Ε.Π.Ψ.Υ. Μεσσηνίας σε συνεργασία με τον Εθνικό Οργανισμό Πρόληψης και Αντιμετώπισης των Εξαρτήσεων, Ε.Ο.Π.Α.Ε., στο πλαίσιο των δράσεων για την Παγκόσμια Ημέρα κατά των Ναρκωτικών (26 Ιουνίου), διοργανώνει την Πέμπτη 2 Ιουλίου στις 7 μ.μ. στο Πνευματικό Κέντρο Καλαμάτας τη θεατρική παράσταση «Τα Στενά Παπούτσια» της Ζωρζ Σαρή, από τον θίασο Kids Theater.

Η επιλογή της θεατρικής παράστασης «Τα Στενά Παπούτσια» στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Ημέρας κατά των Ναρκωτικών εδράζεται στην αντίληψη ότι η πρόληψη των εξαρτήσεων δεν περιορίζεται στην ενημέρωση για τις ουσίες, αλλά επικεντρώνεται πρωτίστως στην ενίσχυση των προστατευτικών παραγόντων που συμβάλλουν στην υγιή ψυχοκοινωνική ανάπτυξη των παιδιών και των εφήβων. Το έργο της Ζωρζ Σαρή αναδεικνύει με ευαισθησία ζητήματα που συνδέονται με την αναζήτηση ταυτότητας, την ανάγκη αποδοχής, τη διαχείριση δύσκολων συναισθημάτων, τις σχέσεις με συνομηλίκους και την οικογένεια, καθώς και τις προκλήσεις της μετάβασης από την παιδική ηλικία στην εφηβεία. Οι θεματικές αυτές αποτελούν προστατευτικούς παράγοντες καθώς σχετίζονται με την ενίσχυση της ψυχικής ανθεκτικότητας και τη μείωση της ευαλωτότητας απέναντι στην ανάπτυξη εξαρτητικών συμπεριφορών. Μέσα από τη θεατρική εμπειρία, τα παιδιά, οι έφηβοι και οι οικογένειές τους καλούνται να αναγνωρίσουν τη σημασία της αυτοεκτίμησης, της έκφρασης συναισθημάτων, της δημιουργίας υποστηρικτικών σχέσεων και της υιοθέτησης υγιών τρόπων αντιμετώπισης των δυσκολιών της ζωής.

Το ΚΕ.Π.Ε.Π.Ψ.Υ. Μεσσηνίας για φέτος και μέσα από τη συγκεκριμένη δράση και με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα κατά των Ναρκωτικών, θέλει να δώσει το μήνυμα: «Οι γέφυρες της ζωής μου: φοβάμαι, προχωρώ, εξελίσσομαι χωρίς να στηρίζομαι… σε μαγικά φίλτρα και ψεύτικες δυνάμεις…»». Το έργο της Ζωρζ Σαρή θεωρείται ένα από τα σημαντικότερα έργα της ελληνικής παιδικής και νεανικής λογοτεχνίας, καθώς αγγίζει διαχρονικά ζητήματα που παραμένουν επίκαιρα για κάθε νέα γενιά. Η παράσταση αποτελεί μια ιδιαίτερα ευαίσθητη και βαθιά ανθρώπινη προσέγγιση της μεταβατικής περιόδου από την παιδική ηλικία στην εφηβεία. Τα παιδιά βρίσκονται αντιμέτωπα με έναν κόσμο που αλλάζει και καλούνται να ανακαλύψουν τη θέση τους μέσα σε αυτόν, αναζητώντας την ταυτότητα και την αποδοχή τους. Το Kids Theater είναι ένας θεατρικός οργανισμός στον χώρο του παιδικού και νεανικού θεάτρου, με πολυετή παρουσία και σημαντικές παραγωγές που απευθύνονται σε παιδιά, μαθητές και οικογένειες. Μέσα από σύγχρονες σκηνοθετικές προσεγγίσεις, μουσική, κίνηση και εκπαιδευτικό χαρακτήρα, επιδιώκει να μετατρέπει το θέατρο σε μια ουσιαστική εμπειρία μάθησης και συναισθηματικής ανάπτυξης. Η συγκεκριμένη παραγωγή, σε σκηνοθεσία Αθανασίας Καλογιάννη, μεταφέρει για πρώτη φορά στη σκηνή το αγαπημένο έργο της Ζωρζ Σαρή, συνδυάζοντας θεατρική αφήγηση, μουσική και έντονα συναισθηματικά στοιχεία. Η θεατρική παράσταση απευθύνεται σε παιδιά, εφήβους, γονείς, εκπαιδευτικούς και κάθε ενδιαφερόμενο πολίτη, με στόχο να αναδείξει τον ρόλο της τέχνης ως μέσο έκφρασης, ενδυνάμωσης και πρόληψης, ενισχύοντας παράλληλα τη σημασία της συλλογικής ευθύνης για την υποστήριξη των νέων ανθρώπων.

Η είσοδος για το κοινό θα είναι ελεύθερη. Η παράσταση είναι κατάλληλη για όλες τις ηλικίες (από 3 ετών+).

Το Kids Theater θα ανεβάσει την παράσταση και την Πέμπτη 27 Αυγούστου στις 8.45 μ.μ. στο Ανοιχτό θέατρο Καλαμάτας.