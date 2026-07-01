Κορυφώνονται οι εκδηλώσεις του 14ου Φεστιβάλ Κιθάρας Καλαμάτας

Οι εκδηλώσεις του 14ου Φεστιβάλ Κιθάρας Καλαμάτας κορυφώνονται το τριήμερο 3, 4 και 5 Ιουλίου με δύο καταπληκτικά Ρεσιτάλ και τον Διαγωνισμό Κιθάρας.

Την Παρασκευή 3 Ιουλίου και ώρα 8.30 μ.μ., στο αμφιθέατρο της Δημοτικής Φιλαρμονικής θα δοθεί GUITAR RECITAL – από τον Mark Leighton (Α΄ Βραβείο 13ου Διαγωνισμού Φεστιβάλ Κιθάρας Καλαμάτας).

Το Σάββατο 4 Ιουλίου και ώρα 8 μ.μ., επίσης στο αμφιθέατρο της Δημοτικής Φιλαρμονικής θα δοθεί GUITAR RECITAL από την Julia Trintschuk. Σημειώνεται ότι η Julia Trintschuk θεωρείται παγκοσμίως μία από τις σπουδαιότερες σολίστ κιθάρας της νέας γενιάς. Η πολυβραβευμένη σολίστ από την Γερμανία, χαρακτηρίζεται από τον διεθνή τύπο ως «Madonna with guitar», έχει κερδίσει 30 βραβεία σε διεθνείς διαγωνισμούς κιθάρας και έχει δώσει ρεσιτάλ σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες, στην Ασία και την Αμερική. Θα ακολουθήσει η Τελετή Λήξης Φεστιβάλ Κιθάρας Καλαμάτας.

Περισσότερες πληροφορίες στο www.kalamataguitarfestival.gr