Εκθεση τέχνης στο Μανιατάκειον Ιδρυμα

Το ερχόμενο Σάββατο ανοίγει τις πύλες της για το κοινό η έκθεση τέχνης “Επιτέλους ουρανός!” δεκαοκτώ καλλιτεχνών, σε επιμέλεια του Βασίλη Καριζώνη, η οποία φιλοξενείται στην αίθουσα Ταρσούλη του Μανιατακείου Ιδρύματος στην Κορώνη. Τα εγκαίνια θα πραγματοποιηθούν στις 8 μ.μ., ενώ η έκθεση θα διαρκέσει έως τις 25 Ιουλίου.

Ο Χρήστος Κυβέλος, εκπαιδευτικός, γράφει πως η εικαστική έκθεση αποτελεί μια συνάντηση καλλιτεχνών που ανταποκρίθηκαν σε ένα ανοιχτό και πολυδιάστατο θεματικό κάλεσμα. Μέσα από έργα ζωγραφικής, γλυπτικής, χαρακτικής, φωτογραφίας, κολάζ και εγκατάστασης, οι συμμετέχοντες διερευνούν μια έννοια που, ακριβώς λόγω της ευρύτητάς της, προσφέρεται για πολλαπλές αναγνώσεις, ερμηνείες και πειραματισμούς. Ο ουρανός δεν αποτελεί μόνο έναν φυσικό ορίζοντα, αλλά και έναν τόπο προβολής επιθυμιών, φόβων, προσδοκιών και συλλογικών φαντασιακών. Ταυτόχρονα, παραμένει ένα στοιχείο που διαφεύγει κάθε οριστικής ερμηνείας: ένα όριο και συγχρόνως ένα άνοιγμα, αδύνατο να κατακτηθεί ή να οριοθετηθεί. Στην έκθεση ο ουρανός προσεγγίζεται ως μια έννοια ανοιχτή, μεταβαλλόμενη και κοινή. Στην οικολογική του διάσταση, ιδιαίτερα επίκαιρη υπό το βάρος της κλιματικής απορρύθμισης, ο ουρανός αναδεικνύεται επίσης σε καθοριστικό παράγοντα περιβαλλοντικών, πολιτικών και πολιτισμικών μετασχηματισμών. Η ομαδική έκθεση «Επιτέλους ουρανός!» εντάσσεται σε μια ευρύτερη προσπάθεια συγκρότησης ενός σταθερού δικτύου πολιτιστικής παραγωγής στην περιφέρεια. Σε μια περιοχή όπου οι δυνατότητες δημόσιας παρουσίασης των εικαστικών δημιουργών παραμένουν εξαιρετικά περιορισμένες, η πρωτοβουλία επιδιώκει να λειτουργήσει ως κόμβος συνάντησης καλλιτεχνών και κοινού, ενισχύοντας τον διάλογο και τον δημιουργικό πειραματισμό.

Συμμετέχουν: Σωτήρης Αναστασόπουλος, Ανδρέας Ζαχαράτος, Annette Hilbrecht, Βασίλης Καριζώνης, Στάθης Καρυδομάτης, Καλλιρρόη Κατσαφάνα, Gerd Lepic, Εύη Λιακέα, Τζένη Λυκουρέζου, Ηλίας Μακρής, Πηνελόπη Μεμενίου, Γιώργος Ντέρος, Franz Paky, Μαρία Παπαθανασοπούλου, Γιώργος Σταθουλόπουλος, Frederic Dieter Stein, Uta Schnuppe Strack και Παναγιώτης Φ. Τεμπελόπουλος.

Η έκθεση θα είναι επισκέψιμη καθημερινά, από τις 7 μ.μ. έως τις 10.30 μ.μ.