«Ορνιθες» ανεβάζει το Θεατρικό Εργαστήρι Μεσσήνης

Το Θεατρικό Εργαστήρι Μεσσήνης παρουσιάζει τη νέα του θεατρική παραγωγή, «Ορνιθες» του Αριστοφάνη, σε σκηνοθεσία της Ελένης Ευταξοπούλου.

Πρόκειται για μια παράσταση αφιερωμένη στη δύναμη της φαντασίας, της δημιουργίας και της νεανικής έκφρασης. Οι παραστάσεις θα δοθούν σήμερα, Παρασκευή, και αύριο, Σάββατο, στις 9 μ.μ., στον προαύλιο χώρο του 3ου Δημοτικού Σχολείου Μεσσήνης (οδός Σταδίου 45). Η εκδήλωση εντάσσεται στις εκδηλώσεις του Πολιτιστικού Καλοκαιριού 2026 του Δήμου Μεσσήνης.

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

Σκηνοθεσία: Ελένη Ευταξοπούλου, Ενδυματολόγος - Κοστούμια: Δέσποινα Μακαρούνη, Φωτογράφιση: Γιώργος Κωνσταντακόπουλος, Σχεδιασμός Αφίσας: Νάσια Κουζή, Βίντεο: Σταύρος Αρβανίτης, Προβολή & Social Media: Χρυσαυγή Καφόπουλου.

ΠΑΙΖΟΥΝ: Ευθυμία Αγγελοπούλου, Ζέτα Αναγνώστου, Ελεάννα Ανδριανοπούλου, Ελευθερία Αθανασοπούλου, Χριστόφιλος Αθανασόπουλος, Ασπασία Μαρία Γκάργκουλα, Φώτης Καλοφωλιάς, Κατερίνα Καπράλου, Νάσια Κουζή, Ντένια Λαμπροπούλου, Αλέξανδρος Λιανός, Ηλίας Μαρκάτσελης, Φωτεινή Παπαδοπούλου, Κωνσταντίνα Σαμπαζιώτη, Βενετία Κωνσταντίνα Σταθοπούλου, Βασίλης Τσιμπούρης, Γεώργιος Τσοπανάκης, Ολγα Χαριτοπούλου.