Διεθνές πρόγραμμα προβολών βιντεοτέχνης στην Καλαμάτα

Παράλληλα, με αφορμή τη συμπλήρωση 22 χρόνων συνεχούς διεθνούς παρουσίας, διοργανώνει ένα ειδικό αφιέρωμα στην ιστορία της ελληνικής βιντεοτέχνης. Ξεκινώντας το 2005 από την Καλαμάτα, το Video Art Μηδέν έχει καθιερωθεί ως σημαντικός διεθνής κόμβος για τη βιντεοτέχνη και τους δημιουργούς της.



Το πρόγραμμα που θα παρουσιαστεί φέτος στην Καλαμάτα απαρτίζεται από δύο μέρη:



Στην πρωινή ζώνη προβολών, θα παρουσιαστεί στο Αρχαιολογικό Μουσείο Μεσσηνίας ένα σημαντικό ιστορικό αφιέρωμα στην πρώτη γενιά καλλιτεχνών που ξεκίνησαν να πειραματίζονται με τη βιντεοτέχνη στην Ελλάδα, με τίτλο «Replay-Pause-Rewind: Ελληνική βιντεοτέχνη στη δεκαετία του ’80 και αρχές ’90». Στόχος του αφιερώματος είναι να συγκεντρώσει και να αναδείξει το έργο των πρωτοπόρων Ελλήνων καλλιτεχνών που ενσωμάτωσαν το βίντεο στην καλλιτεχνική τους πρακτική, φωτίζοντας πτυχές της βιντεοτέχνης στην Ελλάδα κατά τα πρώτα χρόνια της ανάπτυξης της. Πρόκειται για μια περίοδο της ελληνικής βιντεοτέχνης που σπάνια εκπροσωπείται σε εκθέσεις και παραμένει ελάχιστα γνωστή στο ευρύ κοινό. Συμμετέχουν οι καλλιτέχνες: Νίκος Γιαννόπουλος, Μαριάννα Θεοδωρίδου, Αλεξάνδρα Κατσιβελάκη, Άγης Κελπέκης, Βαγγέλης Μολαδάκης, Τάσος Μπουλμέτης, Μαργαρίτα Οβαδία, Γιώργος Παπακωνσταντίνου, Λήδα Παπακωνσταντίνου, Μάνθος Σαντοριναίος, Μαριάννα Στραπατσάκη, Κώστας Στρατουδάκης, Θανάσης Χονδρός & Αλεξάνδρα Κατσιάνη. Οι πρωτοπόροι καλλιτέχνες αυτής της γενιάς προέρχονται από διαφορετικά καλλιτεχνικά πεδία: εικαστικές τέχνες με μικτά μέσα, κινηματογράφο, τηλεόραση, αρχιτεκτονική, ηλεκτρονική μουσική, το ευρύτερο πεδίο της τέχνης και της τεχνολογίας, καθώς και άλλα διατομεακά υπόβαθρα. Πέρα από το καλλιτεχνικό και αισθητικό ενδιαφέρον, το αφιέρωμα έχει ιδιαίτερο ιστορικό χαρακτήρα, καθώς αποτελεί το αποτέλεσμα μακρόχρονης και συστηματικής έρευνας σχετικά με την εμφάνιση και την εξέλιξη της βιντεοτέχνης στην Ελλάδα, την οποία πραγματοποίησε η καλλιτεχνική διευθύντρια του Video Art Μηδέν, Γιούλα Παπαδοπούλου. Πρόκειται για μια σημαντική πρώτη προσπάθεια επαναπροσέγγισης και επανασύνδεσης της ιδιαίτερης αισθητικής του βίντεο της ηλεκτρονικής εποχής με τη σημερινή ψηφιακή εποχή, ενώ παράλληλα αναδεικνύεται η σημασία της διατήρησης της ιστορικής μνήμης της εξέλιξης της βιντεοτέχνης στην Ελλάδα. Το αφιέρωμα παρουσιάζεται στο Αρχαιολογικό Μουσείο Μεσσηνίας (10-12 Ιουλίου, 11:00-16:30), σε συνδιοργάνωση με την Εφορεία Αρχαιοτήτων Μεσσηνίας. Το αφιέρωμα θα ξεκινήσει την Παρασκευή 10 Ιουλίου (11:00), με μια εισαγωγική διάλεξη για την ιστορία της ελληνικής βιντεοτέχνης από την επιμελήτρια του αφιερώματος, Γιούλα Παπαδοπούλου, και συζήτηση με τη συμμετοχή καλλιτεχνών του αφιερώματος.



Στη βραδινή ζώνη προβολών θα παρουσιαστεί ένα διεθνές πρόγραμμα σύγχρονης βιντεοτέχνης, που περιλαμβάνει συνολικά 82 έργα καλλιτεχνών απ’ όλο τον κόσμο. Ανάμεσα τους, διακεκριμένοι Έλληνες καλλιτέχνες των οπτικοακουστικών τεχνών, όπως η Βουβούλα Σκούρα (η οποία φέτος τιμήθηκε με Χρυσό Αλέξανδρο για το συνολικό της έργο στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης), ο Μπάμπης Βενετόπουλος, η Κατερίνα Αθανασοπούλου, ο Βασίλειος Παπαϊωάννου, η Φένια Κωτσοπούλου, κ.α., καθώς και πολλοί γνωστοί και πολυβραβευμένοι καλλιτέχνες της βιντεοτέχνης απ’ όλο τον κόσμο, όπως ο Hiroya Sakurai, ο Guli Silberstein, ο Mohamed Thara, η Sandrine Deumier κ.α., μαζί με πολλούς αξιόλογους καλλιτέχνες της νεότερης γενιάς. Οι βραδινές προβολές θα λάβουν χώρα σε εναλλακτικούς χώρους της πόλης, και συγκεκριμένα στο Bandapart Studio, όπου θα παρουσιαστεί ένας Μαραθώνιος βιντεοτέχνης με 5 περίπου ώρες συνεχών προβολών (Παρασκευή 10 Ιουλίου, 19:00-00:15), και στο Re:Think / Αγρόκτημα Φοίφα, όπου θα λάβει χώρα μια εξωτερική προβολή κάτω από το νυχτερινό ουρανό σε ένα πολύ ιδιαίτερο και όμορφο φυσικό περιβάλλον, στις παρυφές της πόλης (Σάββατο 11 Ιουλίου, έναρξη στις 21:30).



Οι βραδινές προβολές χωρίζονται σε θεματικές ενότητες, επιμελημένες από την ομάδα του Video Art Μηδέν, κάθε μια από τις οποίες αναδεικνύει διαφορετικούς προβληματισμούς και ζητήματα, μετασχηματίζοντας και αναπλάθοντας την ανθρώπινη εμπειρία, τη μνήμη, το σώμα, την κίνηση, τις επιθυμίες, τα όνειρα και την -συχνά σκληρή και απειλητική- πραγματικότητα σε τέχνη:



Η Μάρθα Ζούπα επιμελείται την ενότητα “Hide and Seek”, που συγκεντρώνει έργα που διερευνούν την ορατότητα, την εξαφάνιση, την έκθεση και την απόκρυψη, την μεταμόρφωση και την ψευδαίσθηση, το πραγματικό και το φανταστικό. Η Σοφία Γρηγοριάδου επιμελείται την ενότητα “Extract Produce Perform 1”, διερευνώντας τόπους και έννοιες ανάμεσα σε ζώνες εξόρυξης και εργοτάξια, αποικιακά μνημεία και κρουαζιερόπλοια, όπου μια αμείλικτη παραγωγικότητα συναντά μορφές οικολογικού αφανισμού. Η Μαργαρίτα Σταυράκη επιμελείται μια ενότητα videodance με τίτλο “Dancing”, διερευνώντας τις βαθύτερες ανάγκες της κίνησης και της ανθρώπινης σύνδεσης μέσω του χορού. Ο Νίκος Ποδιάς στην ενότητα «Στιγμές» επιλέγει έργα που κινούνται ανάμεσα στο τοπίο και τον προσωπικό χώρο, ανάμεσα στη φύση και την ανθρώπινη παρουσία. Ο Ντάνυ Κάργας στην ενότητα “Plastic Flesh” συνδέει σώματα και μη-σώματα ντυμένα με πλαστική/μη πλαστική, με ψηφιακή/πραγματική, με εννοιολογική σάρκα. Η Όλγα Παπαδοπούλου μας μεταφέρει σε ασυνήθιστα εσωτερικά ονειρικά τοπία με την ενότητα “Once upon a dream” και συγκεντρώνει μηνύματα, σκέψεις και προβληματισμούς της σύγχρονης εποχής στην ενότητα “Message in a bottle”. Μαζί με τη Γιούλα Παπαδοπούλου, επιμελούνται επίσης μια σουρεαλιστική ενότητα έργων με τίτλο “Aller-retour” και μια ενότητα με έργα που εξερευνούν παράλληλες πραγματικότητες με τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης, Με τίτλο “Decoding the codes”.

Ολες οι εκδηλώσεις έχουν ελεύθερη είσοδο για το κοινό. Αναλυτικό πρόγραμμα και ενημέρωση στην ιστοσελίδα του Video Art Μηδέν: www.festivalmiden.gr