Εκανε πρεμιέρα «Ο Βασιλιάς Γκόρντογκαν» από την Πειραματική Σκηνή

Είκοσι δύο μαθητές Γυμνασίων και Λυκείων της Καλαμάτας ανεβαίνουν στη σκηνή, παρουσιάζοντας ένα σουρεαλιστικό και βαθιά συμβολικό έργο, που στέλνει ένα ηχηρό μήνυμα ενάντια στη βία, τον πόλεμο, την αυθαιρεσία της εξουσίας και την απομόνωση. Τη σκηνοθεσία και τη διασκευή υπογράφει ο Παναγιώτης Αδάμ, ενώ τη μουσική της παράστασης παραχώρησε ο συνθέτης Γιώργος Κουρουπός, όπως την είχε γράψει για την παράσταση που είχε παρουσιαστεί στο Θέατρο Τέχνης, σε μετάφραση Βασίλη Νικολαΐδη και σκηνοθεσία Γιώργου Λαζάνη. Τα σκηνικά και τα κοστούμια επιμελήθηκε ο Βενετσάνος Μπαλόπουλος.

Το έργο «Ο Βασιλιάς Γκόρντογκαν» αποτελεί ένα σουρεαλιστικό παραμύθι, το οποίο διατηρεί τους κλασικούς ήρωες των παραμυθιών -την πριγκίπισσα, τον πρίγκιπα, τον κακό βασιλιά, τον τρελό, τα ξωτικά, τους ιππότες και τους χωρικούς- τους τοποθετεί όμως σε έναν κόσμο απόλυτης παρακμής, διαφθοράς και χρεοκοπίας. Η πριγκίπισσα παρουσιάζεται σκληρή και κακομαθημένη, ο αγνός πρίγκιπας Τίνατιν αδυνατεί να επιβιώσει σε έναν κόσμο ωμής βίας, ενώ ο «Τρελός» υποκύπτει στον φόβο του και υπηρετεί το κακό. Στο τέλος, ο φθαρμένος αυτός κόσμος εξολοθρεύεται από τον κακό βασιλιά Γκόρντογκαν, ο οποίος απομένει μόνος, απομονωμένος και ανίσχυρος, ξεσπώντας τη μανία του ακόμη και στη φύση. Η βία, έτσι, οδηγείται στην απόλυτη μοναξιά. Ωστόσο, το έργο αφήνει μια χαραμάδα κάθαρσης και ελπίδας. Από την ένωση ενός αγνού ιππότη που έχει χάσει τη μνήμη του και ενός ξωτικού, που συμβολίζει την επιστροφή στις γήινες αξίες, γεννιέται ένας καινούργιος κόσμος, την ώρα που ο Γκόρντογκαν χάνεται ανίσχυρος στο δάσος. Η είσοδος γίνεται με κουπόνι ενίσχυσης αξίας 10 ευρώ, ενώ το μειωμένο εισιτήριο κοστίζει 8 ευρώ και ισχύει για μαθητές, ανέργους και πολύτεκνους. Η παράσταση θα ανέβει έως και την Πέμπτη 9 Ιουλίου, την ίδια ώρα. Για κρατήσεις θέσεων οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν στα τηλέφωνα 6971540945 και 6977437279.