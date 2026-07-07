Το «Art» της Γιασμίν Ρεζά στο Ανοικτό Θέατρο Καλαμάτας

Το Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο θα παρουσιάσει την καλοκαιρινή περίοδο 2026, τη θεατρική παράσταση «Art» της Γιασμίν Ρεζά, ενός από τα σημαντικότερα σύγχρονα έργα του παγκόσμιου ρεπερτορίου.

Πρόκειται για μια ευφυή και βαθιά ανθρώπινη κωμωδία που πραγματεύεται τη φιλία, την αισθητική αντίληψη και τις λεπτές ισορροπίες στις ανθρώπινες σχέσεις. Με χιούμορ, ένταση και ανατροπές, το έργο καταφέρνει να αγγίξει κάθε θεατή, ανεξαρτήτως ηλικίας ή πολιτισμικού υπόβαθρου. Η παράσταση συνδυάζει την ψυχαγωγία με τον προβληματισμό, μια υψηλού επιπέδου πολιτιστική πρόταση για το κοινό. Μια ευκαιρία για ποιοτική ψυχαγωγία με ευρεία απήχηση. Η παράσταση θα παρουσιαστεί στο Ανοιχτό Θέατρο Καλαμάτας Παρασκευή 10 Ιουλίου, Σάββατο 11 Ιουλίου, Κυριακή 12 Ιουλίου 2026 και ώρα 9.15 μ.μ. και στη συνέχεια θα περιοδεύσει σε Δήμους και Φεστιβάλ. Η παραγωγή είναι ευέλικτη και μπορεί να προσαρμοστεί στις τεχνικές δυνατότητες του εκάστοτε χώρου.

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ

Σκηνοθεσία: Φίλιππος Σοφιανός, Μετάφραση Γιώργος Αρχιμανδρίτης, Σκηνικά -κοστούμια Κενυ Μακ Λελαν, Β. Σκηνοθέτη: Γιώτα Μηλίτση. Ηθοποιοί: Γιώργος Ζιόβας, Δημήτρης Καραμπέτσης, Γιάννης Κοτσαρίνης. Η προπώληση των εισιτηρίων πραγματοποιείται μέσω του ticketservices.gr. Η γενική είσοδος κοστίζει 12€, ενώ το μειωμένο εισιτήριο 10€. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε στο 2721082616, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 9 π.μ.-2 μ.μ.