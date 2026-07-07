Ξεχωριστή στολή Μακεδονομάχου

Καθώς το μέλος του Μορφωτικού Συλλόγου Γαργαλιάνων που κρατούσε το τμήμα της καρυδιάς που απαγχονίστηκε ο Τέλλος Άγρας, φορούσε ντουλαμά, καλπάκι και σταυρό, από τη συλλογή κειμηλίων του ξακουστού Ελληνοράφτη, με τη μεγαλύτερη συλλογή αυθεντικών και αντιγράφων παραδοσιακών φορεσιών, Νικολάου Πλακίδα, από την Κατοχή Μεσολογγίου.

Τα κύρια χαρακτηριστικά της ευζωνικής στολής του Μακεδονικού Αγώνα περιλαμβάνουν Ντουλαμάς: Αποτελεί το κύριο ένδυμα, κατασκευασμένο από σκούρα μπλε ή μαύρη μάλλινη τσόχα. Φέρμελη : Στο στήθος φέρει περίτεχνα σχέδια με γαϊτάνια (κεντήματα). Η κοντή φουστανέλα: Σε αντίθεση με τη μακριά φουστανέλα της Αμαλίας ή άλλων επίσημων ευζωνικών στολών, εσωτερικά ο ντουλαμάς κρύβει πιο κοντή φουστανέλα. Πούτου: Αντικαθιστούν τις παραδοσιακές κάλτσες με τις καλτσοδέτες, καλύπτοντας τα πόδια μέχρι τα τσαρούχια. Καλπάκι: Συνοδεύεται από μάλλινο σκούφο (καλπάκι) αντί για το κλασικό φάριο με τη φούντα. Τσαρούχια: Τα παραδοσιακά δερμάτινα υποδήματα με τη μαύρη φούντα, αναλλοίωτα όπως σε κάθε ευζωνική στολή.

Κ.Μπ.