Σπουδαίες επιτυχίες για την τάξη κιθάρας του Δημοτικού Ωδείου Καλαμάτας

«Τόσο οι μεγάλες διακρίσεις των αποφοίτων μας όσο και οι επιτυχίες των εν ενεργεία σπουδαστών μας μάς συγκινούν και μας γεμίζουν περηφάνια για την εξαιρετική δουλειά που γίνεται», αναφέρει ο καλλιτεχνικός διευθυντής του Δημοτικού Ωδείου Καλαμάτας, Στάθης Γυφτάκης.

Ο Άκης Σιψάς, που συνεχίζει τις σπουδές του στο Λιντς της Αυστρίας με καθηγητή τον Diamond Campbell, βραβεύτηκε σε τρεις πολύ σημαντικούς διεθνείς διαγωνισμούς, στην Πάδοβα, την Ιβρέα και το Σαράγεβο. Η Κωνσταντίνα Μαλαπάνη, η οποία συνεχίζει τις σπουδές της στη Ζυρίχη με καθηγητή τον Vojin Kocic, βραβεύτηκε τόσο στο Διεθνές Φεστιβάλ Κιθάρας Βέροιας όσο και στον διαγωνισμό Altamira Goritzia Guitar Competition. Ο Ιάσονας Γεωργιόπουλος, που συνεχίζει τις σπουδές του στο Μόναχο με καθηγητή τον Franz Halasz, διακρίθηκε στο Διεθνές Φεστιβάλ Κιθάρας Πάτρας, αλλά και στον οργανισμό "Live Music Now München" – Yehudi Menuhin, κερδίζοντας υποτροφία.

Από τους εν ενεργεία σπουδαστές της τάξης κιθάρας του Δ.Ω.Κ., η Αριάδνη Γεωργιοπούλου διακρίθηκε στο 33ο Διεθνές Φεστιβάλ Κιθάρας Πάτρας, ο Γιώργος Αντωνάκος βραβεύτηκε στο 39ο Διεθνές Φεστιβάλ Κιθάρας Αθήνας και, πρόσφατα, η Ηλιάνα Ρούσσου, που πριν από λίγες μέρες πήρε με Αριστα το πτυχίο της και συνεχίζει στην τάξη Διπλώματος του Αντώνη Κουφουδάκη, τιμήθηκε με Β΄ Βραβείο στη μεγάλη κατηγορία του διαγωνισμού της musicArte, στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών.

«Είναι πολύ σημαντικό να αναφέρουμε ότι φέτος, εκτός από την Ηλιάνα, είχαμε τη μεγάλη χαρά να απολαύσουμε την Ιωάννα Αγγελή και τον Μιχάλη Γιαννόπουλο, που ολοκλήρωσαν έναν δωδεκαετή κύκλο σπουδών, παίρνοντας το πτυχίο τους με Άριστα, καθώς και τον Χαράλαμπο Κουσούλη, ο οποίος αρίστευσε στις διπλωματικές του εξετάσεις, παρουσιάζοντας ένα ιδιαίτερα δύσκολο και δεξιοτεχνικό πρόγραμμα. Αποτελεί μεγάλο επίτευγμα το ότι, σε λιγότερο από δέκα χρόνια, δεκατρείς σπουδαστές από τη συγκεκριμένη τάξη έχουν τιμηθεί με Πτυχία και Διπλώματα, αποσπώντας τον βαθμό Άριστα.

Πολλά συγχαρητήρια και θερμές ευχαριστίες στον Αντώνη Κουφουδάκη, που τιμά με την παρουσία του το Δημοτικό Ωδείο Καλαμάτας και προσφέρει σημαντικό έργο στην καλλιτεχνική ζωή της πόλης, τόσο μέσα από τη διδασκαλία του όσο και μέσω του Φεστιβάλ Κιθάρας, το οποίο διευθύνει από την ίδρυσή του. Και, φυσικά, θερμά συγχαρητήρια σε όλα αυτά τα καταπληκτικά παιδιά, που μας τιμούν διαρκώς με τις διακρίσεις τους, καθώς και στους γονείς τους, οι οποίοι μας εμπιστεύονται τα παιδιά τους και τα στηρίζουν στη δύσκολη και απαιτητική μουσική τους διαδρομή», συμπληρώνει ο καλλιτεχνικός διευθυντής του Δημοτικού Ωδείου Καλαμάτας.