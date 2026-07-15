Αντίστροφη μέτρηση για το 32ο Διεθνές Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας (βίντεο)

Αφιερωμένο στη «μαγεία» της τέχνης του χορού και στη δύναμή του να ανοίγει νέους δρόμους σε καιρούς αστάθειας και αβεβαιότητας, το 32ο Διεθνές Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας ξεκινά φέτος στις 17 Ιουλίου με διάρκεια έως τις 26 Ιουλίου, υπό την καλλιτεχνική διεύθυνση, για δεύτερη χρονιά, της Τζένης Αργυρίου.

Το Φεστιβάλ ανοίγει ο διάσημος Γάλλος χορογράφος Yoann Bourgeois με το He Who Falls ενώ μεγάλοι πρωταγωνιστές είναι η Marlene Monteiro Freitas, μία από τις πιο τολμηρές φωνές του σύγχρονου χορού σε ένα εκρηκτικό σόλο, ο ταχυδακτυλουργός και εικαστικός Kalle Nio με τον χορογράφο Fernando Melo, ο Jefta van Dinther με ένα έργο εμπνευσμένο από τη γλώσσα των κωφών αλλά και η ανερχόμενη Γαλλίδα χορογράφος Leïla Ka που μεταξύ άλλων έχει χορογραφήσει την Beyoncé και την Τελετή Απονομής των Βραβείων César. Το Φεστιβάλ κλείνει φέτος με το Μπαλέτο της Εθνικής Λυρικής Σκηνής που παρουσιάζει το νέο έργο του Γιώργου Κουμεντάκη Τόσαις φοραίς τόσο κοντά να είμαι, τρία έργα μουσικής δωματίου βασισμένα σε τέσσερα ποιήματα του Κωνσταντίνου Π. Καβάφη τα οποία μελοποιούνται στο ιδίωμα του αμανέ και ερμηνεύονται ζωντανά, χορογραφημένα από τους Πατρίσια Απέργη, Ηλία Χατζηγεωργίου και Εύα Γεωργιτσοπούλου.

Οι 12 διεθνείς καλλιτέχνες που φιλοξενούνται φέτος στο Φεστιβάλ -5 εκ των οποίων έρχονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα- προέρχονται από Φινλανδία, Βραζιλία, Γαλλία, Γερμανία, Σουηδία, Πράσινο Ακρωτήρι-Πορτογαλία, Σλοβενία, Ολλανδία-Βενεζουέλα και Ισπανία ενώ μεγάλη έμφαση δίνεται φέτος στους Έλληνες δημιουργούς, φιλοξενώντας επίσης 12 χορογράφους.

To 32ο Διεθνές Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας δίνει μεγάλη έμφαση στη συμπερίληψη αλλά και στις νέες συνεργασίες όπως η σύμπραξη SYSTEMA - For the Greek Performing Arts, με το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου και το Εθνικό Θέατρο για την προώθηση Ελλήνων δημιουργών στο εξωτερικό. Αξίζει να σημειωθεί επίσης πως φέτος, ενεργοποιείται ξανά με παράσταση ο αρχαιολογικός χώρος της Αρχαίας Μεσσήνης, σε μια βραδιά που στο τέλος το ίδιο το κοινό καλείται να χορέψει, στο πλαίσιο της νέας ενότητας Χορός με την Κοινότητα.

Παράλληλα, συνεχίζονται οι πολύ επιτυχημένες περσινές ενότητες Χορός στην Οθόνη, Συναντήσεις εκτός Σκηνής, Χορός στην πόλη με παραστάσεις σε δημόσιους χώρους της Καλαμάτας και Χορός σε πόλεις της Πελοποννήσου που φέρνει και φέτος χορευτικές παραγωγές σε 8 διαφορετικές τοποθεσίες/σταθμούς της Πελοποννήσου.

Τέλος, το Φεστιβάλ συνεχίζει για δεύτερη χρονιά την παραγωγή εκθέσεων για τον σύγχρονο χορό: Στις 17 Ιουλίου, κατά την έναρξη του Φεστιβάλ, θα εγκαινιαστεί στο Μέγαρο Χορού Καλαμάτας η περιοδική έκθεση με τίτλο Ζουζού Νικολούδη: Η Μεθοδολογία ως Πράξη. Η έκθεση είναι αφιερωμένη στο έργο της Ζουζούς Νικολούδη, μίας από τις σημαντικότερες μορφές του σύγχρονου ελληνικού χορού και πραγματοποιείται σε συνεργασία με το Μουσείο Μπενάκη, σε επιμέλεια της Ερατώς Κουτσουδάκη-Γερολύμπου και οργάνωση παραγωγής της Δέλτα Πι. «Αν όλοι οι άνθρωποι στη γη μας χόρευαν, ο κόσμος μας θα ήταν καλύτερος» αναφέρει η Ζουζού Νικολούδη στις σημειώσεις της. Η έκθεση βασίζεται σε επιλεγμένο υλικό από το Αρχείο Ζουζούς Νικολούδη, που ανήκει στο Αρχείο Παραστατικών Τεχνών του Μουσείου Μπενάκη. Αντιμετωπίζοντας την παρακαταθήκη της δημιουργού ως ένα ενεργό πεδίο γνώσης και αναστοχασμού, προσεγγίζεται το αρχείο της ως ένας ζωντανός τόπος μελέτης και έμπνευσης για καλλιτέχνες, σπουδαστές και το ευρύ κοινό. Επιστημονική συνεργάτιδα της έκθεσης είναι η Στεριανή Τσιντζιλώνη. Η πρωτοβουλία εντάσσεται στη στρατηγική του Διεθνούς Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας για την ανάδειξη της ιστορίας του ελληνικού χορού και τη σύνδεσή της με τις σύγχρονες καλλιτεχνικές πρακτικές. To πλήρες πρόγραμμα του 32ου Διεθνούς Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας εδώ: www.kalamatadancefestival.gr

Σημειώνεται, επίσης, ότι συνεχίζεται η προπώληση εισιτηρίων για τις παραστάσεις του φετινού, 32ου Διεθνούς Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας. Η προπώληση πραγματοποιείται μέσω της ticketmaster.gr, στο https://www.ticketmaster.gr/_sce_category_s_Dance.html και στα καταστήματα MY DAILY SPOT. Επίσης τηλεφωνικά, στο 211 1981535 (Δευτ – Κυρ: 10.00 – 20.00).