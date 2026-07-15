Πλούσιο και πολυδιάστατο πρόγραμμα στο Μανιατάκειο Ιδρυμα

Στις 29 Ιουλίου, επίσης στις 8 μ.μ., θα παρουσιαστεί το βιβλίο «Ηλέκτρα – το αίτημα της ανταπόδοσης» της Χριστίνας Χαιροπούλου, ενώ στις 9 Αυγούστου, στις 8 μ.μ., θα πραγματοποιηθεί η παρουσίαση του βιβλίου «Πανός ένεκεν» της Δήμητρας Γαϊτάνη-Συρεγγέλα. Παράλληλα, το Μανιατάκειο Ιδρυμα θα φιλοξενήσει, από τις 30 Σεπτεμβρίου έως τις 2 Οκτωβρίου, τις εκδηλώσεις της Προεδρίας της Μεσογειακής Διατροφής για το 2026, στο πλαίσιο των δράσεων που θα πραγματοποιηθούν στην Κορώνη. Καθ’ όλη τη διάρκεια της θερινής περιόδου, η Δανειστική Βιβλιοθήκη, το Αναγνωστήριο και η αίθουσα Πέτρου Θέμελη λειτουργούν καθημερινά από τις 9 π.μ. έως τη 1 μ.μ. και από τις 7 μ.μ. έως τις 10 μ.μ.
Οι επισκέπτες έχουν τη δυνατότητα να μελετήσουν ή να δανειστούν βιβλία σχετικά με την Κορώνη, την ιστορία και τον πολιτισμό της, καθώς και να αξιοποιήσουν την πλούσια συλλογή ελληνικής και ξενόγλωσσης λογοτεχνίας, ιστορίας, επιστήμης και άλλων θεματικών ενοτήτων.