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Τετάρτη, 15 Ιουλίου 2026 21:05

Πλούσιο και πολυδιάστατο πρόγραμμα στο Μανιατάκειο Ιδρυμα

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Πλούσιο και πολυδιάστατο πρόγραμμα στο Μανιατάκειο Ιδρυμα

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Πλούσιο και πολυδιάστατο είναι το πρόγραμμα του Μανιατάκειου Ιδρύματος, το οποίο συνεχίζει δυναμικά. Μετά την παρουσίαση της ποιητικής συλλογής «Ευρυδίκη» του Δημήτρη Σιψά, το Σάββατο 12/7, ακολουθούν η έκθεση ζωγραφικής της Αννας Αναγνώστου (28-30 Ιουλίου), η έκθεση «Confluence – Συρροές» της Marta Balla (31 Ιουλίου – 2 Αυγούστου), η έκθεση ζωγραφικής και φωτογραφίας «54» του Ιωνα Δικαιάκου (3-19 Αυγούστου), η έκθεση ζωγραφικής «Εικόνες 2: Μύθος – Θύμησις» του Παναγιώτη Φ. Τεμπελόπουλου (21 Αυγούστου – 12 Σεπτεμβρίου), η έκθεση «Imaginary» του Reinhart von der Thannen (18-27 Σεπτεμβρίου) και η έκθεση «Olive Trees in Black & White» του Zev Tabacznik (16-21 Οκτωβρίου).

Στις 29 Ιουλίου, επίσης στις 8 μ.μ., θα παρουσιαστεί το βιβλίο «Ηλέκτρα – το αίτημα της ανταπόδοσης» της Χριστίνας Χαιροπούλου, ενώ στις 9 Αυγούστου, στις 8 μ.μ., θα πραγματοποιηθεί η παρουσίαση του βιβλίου «Πανός ένεκεν» της Δήμητρας Γαϊτάνη-Συρεγγέλα. Παράλληλα, το Μανιατάκειο Ιδρυμα θα φιλοξενήσει, από τις 30 Σεπτεμβρίου έως τις 2 Οκτωβρίου, τις εκδηλώσεις της Προεδρίας της Μεσογειακής Διατροφής για το 2026, στο πλαίσιο των δράσεων που θα πραγματοποιηθούν στην Κορώνη. Καθ’ όλη τη διάρκεια της θερινής περιόδου, η Δανειστική Βιβλιοθήκη, το Αναγνωστήριο και η αίθουσα Πέτρου Θέμελη λειτουργούν καθημερινά από τις 9 π.μ. έως τη 1 μ.μ. και από τις 7 μ.μ. έως τις 10 μ.μ.

Οι επισκέπτες έχουν τη δυνατότητα να μελετήσουν ή να δανειστούν βιβλία σχετικά με την Κορώνη, την ιστορία και τον πολιτισμό της, καθώς και να αξιοποιήσουν την πλούσια συλλογή ελληνικής και ξενόγλωσσης λογοτεχνίας, ιστορίας, επιστήμης και άλλων θεματικών ενοτήτων.

 

Κατηγορία Πολιτισμός
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