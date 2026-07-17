Θερινά εργαστήρια στο Μουσείο Ελιάς στη Σπάρτη

Το Πολιτιστικό Ιδρυμα Ομίλου Πειραιώς οργανώνει και φέτος κύκλο θερινών θεατρικών εργαστηρίων, από την Τετάρτη 29 έως και την Παρασκευή 31 Ιουλίου 11 π.μ.-1 μ.μ., στο Μουσείο Ελιάς και Ελληνικού Λαδιού, στη Σπάρτη.

Στόχος του κύκλου, που απευθύνεται σε παιδιά, ηλικίας 7 έως 12 ετών, είναι να ενισχύσει τη φαντασία, τη δημιουργικότητα, τη συνεργασία και την κριτική σκέψη. Με την καθοδήγηση της ηθοποιού-εμψυχώτριας Φλώρας Καλομοίρη, τα παιδιά θα γνωρίσουν τρία παραμύθια με κοινό σημείο αναφοράς την ελιά και το λάδι: «Η ελιά και τα δώρα της αγάπης», του Γιάννη Μπαγιώκου, και το λαϊκό παραμύθι «Της ελιάς το δάκρυ», τα οποία κυκλοφορούν από τις εκδόσεις του Ιδρύματος, καθώς και το λαϊκό παραμύθι «Ο σιμιγδαλένιος».

Ο μικροί φίλοι θα εξερευνήσουν τις ιστορίες, θα δημιουργήσουν τους δικούς τους χαρακτήρες και θα ανακαλύψουν πώς η ελιά και το λάδι μπορούν να εμπνεύσουν διαφορετικές αφηγήσεις μέσα από θεατρικά παιχνίδια, αυτοσχεδιασμούς, πηλοπλαστική και άλλες δημιουργικές δραστηριότητες. Η συμμετοχή είναι δωρεάν. Απαραίτητη η δήλωση συμμετοχής.

Τα παιδιά θα προσέλθουν στο Μουσείο και θα αποχωρήσουν συνοδευόμενα από γονέα ή κηδεμόνα, ο οποίος αναλαμβάνει πλήρως την ευθύνη συμμετοχής του παιδιού στα εργαστήρια. Για περισσότερες πληροφορίες και κρατήσεις, μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Μουσείο, στο τηλέφωνο 27310 89315 (καθημερινά, εκτός Τρίτης, 10 π.μ.-6 μ.μ.).