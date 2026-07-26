«Ελληνικές Μικρές Ιστορίες» στο Υπαίθριο Μουσείο Υδροκίνησης

Το Πολιτιστικό Ιδρυμα Ομίλου Πειραιώς, σε συνεργασία με το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας Νύχτες Πρεμιέρας, παρουσιάζει σε θερινή προβολή το πρόγραμμα ταινιών μικρού μήκους «Ελληνικές Μικρές Ιστορίες», τη Δευτέρα 27 Ιουλίου και ώρα 9 μ.μ., στο Υπαίθριο Μουσείο Υδροκίνησης, στη Δημητσάνα.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει τέσσερις επιλεγμένες ελληνικές ταινίες μικρού μήκους που απέσπασαν βραβεία και ειδικές μνείες στο 31ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας Νύχτες Πρεμιέρας (2025). Η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό.

Αναλυτικά το πρόγραμμα:

Holy Shit: Σε σκηνοθεσία Ταξιάρχη Δεληγιάννη, Βασίλη Τσιουβάρα, (5'). Η Αθήνα μεταλλάσσεται, γρήγορα και βεβιασμένα, για να απορροφήσει τις ορδές των τουριστών, που την κατακλύζουν. Η κατάσταση ξεφεύγει από κάθε έλεγχο και οδηγείται νομοτελειακά σε μεγάλες, βρωμερές εκρήξεις σε κάθε γωνιά της πόλης…και σ’ όλο τον κόσμο. Ειδική μνεία για Animation. Last Tropics: Σε σκηνοθεσία Θανάσης Τραμπούκη, (19'). Καθώς μια θαλάσσια αρρώστια απειλεί το απομονωμένο τους ψαροχώρι, τρεις νέοι ψαράδες καταφεύγουν στο παράνομο ψάρεμα με δυναμίτη. Ειδική μνεία GSC Καλύτερης Κινημαγράφησης στον διευθυντή Φωτογραφίας Κωνσταντίνο Κουκουλιό. Μαγκνταλένα Χάουζεν (Παγωμένος χρόνος): Σε σκηνοθεσία Γιάννη Καρπούζη (24’). Η Γερμανίδα φωτογράφος Μαγκνταλένα Χάουζεν διασχίζει την πολιτική ιστορία της μεταπολεμικής Ευρώπης στην αποστολή της να αποτυπώσει μια φωτογραφία του ανέμου. Μια πειραματική ταινία για την ταυτότητα και τη μνήμη. Αργύρη Αθηνά, Ειδική Βραβείο της Επιτροπής. Λουδίας (Ludyas): Σε σκηνοθεσία Ακη Πολύζου (30'). Τα ήρεμα νερά του ποταμού Λουδία διαταράσσονται από έναν απρόσμενο επισκέπτη. Ο μικρός Μηνάς, μαγεμένος από τον τοπικό θρύλο, αναζητά εμμονικά το μυστηριώδες πλάσμα που σκορπά τον φόβο και τον τρόμο στην μικρή ταβέρνα. Βραβείο GSC Καλύτρης Κινηματογράφησης στον διευθυντή φωτογραφίας Γιάννη Γεωργίου. Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Μουσείο, στο τηλέφωνο 2795031630 (καθημερινά, εκτός Τρίτης, 10 π.μ.-6 μ.μ.).