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Τετάρτη, 19 Αυγούστου 2026 17:26

50 χρόνια ζωής για την «Τριφυλιακή Εστία»

Γράφτηκε από τον

50 χρόνια ζωής για την «Τριφυλιακή Εστία»

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Επετειακή εκδήλωση για τη συμπλήρωση πενήντα χρόνων έκδοσης του περιοδικού «Τριφυλιακή Εστία» και την κυκλοφορία του επετειακού τεύχους, με τίτλο «1975–2025: 50 Χρόνια Προσφοράς στα Γράμματα και τον Πολιτισμό της Τριφυλίας» θα πραγματοποιηθεί μεθαύριο Παρασκευή 21 Αυγούστου στη Κυπαρισσία.

Την εκδήλωση διοργανώνει ο Σύλλογος Κυπαρισσίων «Η Αρκαδιά» και το περιοδικό «Τριφυλιακή Εστία», σε συνεργασία με το Δήμο Τριφυλίας, στις 8 μ.μ. στο Λαογραφικό Μουσείο «Κωστής Παλαμάς», στην Άνω Πόλη Κυπαρισσίας.

Κ.Μπ.

Κατηγορία Πολιτισμός
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