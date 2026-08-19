50 χρόνια ζωής για την «Τριφυλιακή Εστία»

Επετειακή εκδήλωση για τη συμπλήρωση πενήντα χρόνων έκδοσης του περιοδικού «Τριφυλιακή Εστία» και την κυκλοφορία του επετειακού τεύχους, με τίτλο «1975–2025: 50 Χρόνια Προσφοράς στα Γράμματα και τον Πολιτισμό της Τριφυλίας» θα πραγματοποιηθεί μεθαύριο Παρασκευή 21 Αυγούστου στη Κυπαρισσία.