50 χρόνια ζωής για την «Τριφυλιακή Εστία»

17:26 19/08
Την εκδήλωση διοργανώνει ο Σύλλογος Κυπαρισσίων «Η Αρκαδιά» και το περιοδικό «Τριφυλιακή Εστία», σε συνεργασία με το Δήμο Τριφυλίας, στις 8 μ.μ. στο Λαογραφικό Μουσείο «Κωστής Παλαμάς», στην Άνω Πόλη Κυπαρισσίας.
Κ.Μπ.
Επετειακή εκδήλωση για τη συμπλήρωση πενήντα χρόνων έκδοσης του περιοδικού «Τριφυλιακή Εστία» και την κυκλοφορία του επετειακού τεύχους, με τίτλο «1975–2025: 50 Χρόνια Προσφοράς στα Γράμματα και τον Πολιτισμό της Τριφυλίας» θα πραγματοποιηθεί μεθαύριο Παρασκευή 21 Αυγούστου στη Κυπαρισσία.
Την εκδήλωση διοργανώνει ο Σύλλογος Κυπαρισσίων «Η Αρκαδιά» και το περιοδικό «Τριφυλιακή Εστία», σε συνεργασία με το Δήμο Τριφυλίας, στις 8 μ.μ. στο Λαογραφικό Μουσείο «Κωστής Παλαμάς», στην Άνω Πόλη Κυπαρισσίας.
Κ.Μπ.