Καρδαμύλη: Παράταση της έκθεσης «Καλαβρία - Μάνη, Εγγύς κόσμος»

Η έκθεση επιχειρεί μια φωτογραφική σύνδεση δύο τόπων με ισχυρές πολιτισμικές συγγένειες: της Μάνης και της Καλαβρίας. Κοινά στοιχεία, όπως τα γλωσσικά ιδιώματα, οι συνήθειες, η ιστορική μνήμη, οι μεταναστεύσεις, τα τραγούδια, οι παραδόσεις και η γεωμορφολογία, αποτελούν τον άξονα μιας οπτικής συνομιλίας ανάμεσα στις δύο περιοχές. Μέσα από τις αναλογικές φωτογραφίες ανθρώπων και τοπίων, η έκθεση αναδεικνύει ζητήματα ταυτότητας, τόπου και πολιτιστικής κληρονομιάς, φωτίζοντας τις συγγένειες ανάμεσα σε δύο γειτονικούς κόσμους. Την έκθεση επιμελείται η Τζένη Λυκουρέζου. Εγκαινιάστηκε το Σάββατο 25 Ιουλίου και συνεχίζει να προσελκύει το ενδιαφέρον επισκεπτών από διαφορετικές περιοχές της Ελλάδας, αλλά και από το εξωτερικό. Χαρακτηριστική ήταν η ανταπόκριση στη δεύτερη ξενάγηση, που πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 23 Αυγούστου, με επισκέπτες από τη Μονεμβασιά, το Μπρίντιζι της Ιταλίας και άλλες περιοχές, οι οποίοι γνώρισαν την έκθεση και, μέσα από αυτήν, τις κοινές πολιτισμικές αναφορές των δύο τόπων.

Η έκθεση, συνδιοργανώνεται με την Εφορεία Αρχαιοτήτων Μεσσηνίας. Λειτουργεί καθημερινά, εκτός Τρίτης, από τις 8 π.μ. έως τις 8 μ.μ. με καταβολή του αντιτίμου εισόδου στον χώρο.

Κ. Δρ.