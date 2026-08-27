«Τα στενά παπούτσια» απόψε στο Ανοιχτό Θέατρο Καλαμάτας

Το Kids Theater παρουσιάζει απόψε στις 8.45 μ.μ. στο Ανοιχτό Θέατρο Καλαμάτας το εμβληματικό έργο της Ζωρζ Σαρή, «Τα στενά παπούτσια», σε σκηνοθεσία Αθανασίας Καλογιάννη.

Για πρώτη φορά στο θέατρο, το αγαπημένο έργο της ελληνικής παιδικής και νεανικής λογοτεχνίας ζωντανεύει στη σκηνή μέσα από μια σύγχρονη θεατρική προσέγγιση, γεμάτη μουσική, κίνηση και ξέγνοιαστες καλοκαιρινές αναμνήσεις.

ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ

Καλοκαίρι στην Αίγινα. Μια παρέα παιδιών βρίσκεται στο μεταίχμιο ανάμεσα στην παιδική ηλικία και την εφηβεία, ανακαλύπτοντας τη φιλία, την αγάπη, τη ζήλια και όλα εκείνα τα πρώτα συναισθήματα που κάνουν το μεγάλωμα να μοιάζει άλλοτε συναρπαστικό και άλλοτε δύσκολο.

Η σκηνοθεσία της Αθανασίας Καλογιάννη φωτίζει με τρυφερότητα και αμεσότητα τον κόσμο των παιδιών, μεταφέροντας στη σκηνή τη διαχρονική αλήθεια και ευαισθησία της Ζωρζ Σαρή.

Μια παράσταση για εκείνα τα καλοκαίρια που μένουν χαραγμένα μέσα μας για πάντα.

Η Ζωρζ Σαρή είναι μία από τις σημαντικότερες Ελληνίδες συγγραφείς παιδικής και νεανικής λογοτεχνίας, με έργα που σημάδεψαν γενιές. Εγραψε ιστορίες που μιλούν με αλήθεια για τη δικαιοσύνη, τη φιλία και τα συναισθήματα.

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

Σκηνοθεσία: Αθανασία Καλογιάννη, Θεατρική Διασκευή: Γιάννης Παναγόπουλος, Μουσική και τραγούδια από τον Σπύρο Λάμπρου και τον κύκλο "Μικρά Παιδιά - Μεγάλα Όνειρα" της Παιδικής Χορωδίας Σπύρου Λάμπρου. Κοστούμια: Χάρης Σουλιώτης, Χορογραφίες: Μάρκος Γιακουμόγλου, Σκηνικά: Kids Theater, Video Art: Νάνσυ Κουρούνη, Μουσική Διδασκαλία: Ιουλία Τζαννετουλάκου, Βοηθός Σκηνοθέτη: Πέτρος Λιόντας, Ερμηνεύουν (με αλφαβητική σειρά): Κορίνα Αλεξανδρίδου, Βασίλης Θεοδωρίδης, Αθανασία Καλογιάννη, Πέτρος Λιόντας, Νάγη Παρασκευοπούλου, Μαρία Ντούρου. Οργάνωση Περιοδείας: Νίκος Χρηστίδης. Ηλεκτρονική προπώληση γίνεται στο more.com.