Βραδιά αφιερωμένη στον Πέτρο Θέμελη απόψε στη Μεσσήνη

Βραδιά αφιερωμένη στη μνήμη και το έργο του αείμνηστου αρχαιολόγου Πέτρου Θέμελη, του ανθρώπου που συνέδεσε το όνομά του με την ανασκαφή, την ανάδειξη και τη διεθνή προβολή της Αρχαίας Μεσσήνης, πραγματοποιείται απόψε στις 9.15 μ.μ. στο αμφιθέατρο του πάρκου Μεσσήνης, στο πλαίσιο του πολυθεματικού φεστιβάλ «Messene Encounters 2026 - Από τα Ιθωμαία στο βίωμα».

Στο επίκεντρο της εκδήλωσης βρίσκεται η προβολή του βραβευμένου ντοκιμαντέρ «Αγγιξα... Αγάπησα... Εσκαψα», διάρκειας 80’, σε σκηνοθεσία Μπάμπη Τσόκα, παραγωγή του Σωματείου «Διάζωμα» και με τη χρηματοδότηση του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος. Πρόκειται για ένα βαθιά ανθρώπινο κινηματογραφικό πορτρέτο που φωτίζει όχι μόνο την επιστημονική διαδρομή του Πέτρου Θέμελη, αλλά και το προσωπικό του όραμα για τον πολιτισμό ως ζωντανή δύναμη παιδείας και κοινωνικής προόδου. Μέσα από μαρτυρίες συνεργατών, δραματοποιημένες σκηνές, σπάνιο αρχειακό υλικό και εικόνες από το μοναδικό ανασκαφικό έργο στην Αρχαία Μεσσήνη, ο θεατής γνωρίζει έναν άνθρωπο που αφιέρωσε τη ζωή του στην αποκάλυψη και την προστασία της πολιτιστικής μας κληρονομιάς.

Η εκδήλωση αποτελεί έναν ελάχιστο φόρο τιμής σε έναν σπουδαίο επιστήμονα, ο οποίος δεν ανέδειξε μόνο ένα από τα σημαντικότερα αρχαιολογικά μνημεία της Ελλάδας, αλλά κατάφερε να το μετατρέψει σε έναν ζωντανό χώρο γνώσης, πολιτισμού και διεθνούς διαλόγου. Το έργο και η παρακαταθήκη του συνεχίζουν να εμπνέουν όσους πιστεύουν ότι ο πολιτισμός μπορεί να αποτελεί κινητήρια δύναμη για το μέλλον.

Η επιλογή της προβολής ως καταληκτικής εκδήλωσης του φεστιβάλ υπογραμμίζει τη βαθιά σύνδεση του «Messene Encounters» με την ιστορία, τη μνήμη και την ταυτότητα της Μεσσήνης. Το φεστιβάλ ολοκληρώνεται με μια βραδιά συγκίνησης και αναστοχασμού, τιμώντας τον άνθρωπο που αφιέρωσε τη ζωή του ώστε η Αρχαία Μεσσήνη να αποτελεί σήμερα έναν από τους σημαντικότερους αρχαιολογικούς χώρους της Μεσογείου. Τη διοργάνωση πραγματοποιεί το Σωματείο Εθελοντών Μεσσήνης «Εθελοντισμός για Ολους» σε συνδιοργάνωση με τον Δήμο Μεσσήνης, την Περιφέρεια Πελοποννήσου και το Επιμελητήριο Μεσσηνίας. Η είσοδος είναι ελεύθερη.