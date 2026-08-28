Η ζωή και η μουσική διαδρομή του Φώτη Γκόνη σε μια μοναδική έκθεση στην Καλαμάτα

Η έκθεση θα φιλοξενηθεί στον εκθεσιακό χώρο «Μαρία Κάλλας» του Συλλόγου Αποφοίτων, στον 3ο όροφο του Δημοτικού Πνευματικού Κέντρου Καλαμάτας. Τα εγκαίνια θα πραγματοποιηθούν τη Δευτέρα 31 Αυγούστου στις 7.30 μ.μ. ενώ η έκθεση θα διαρκέσει έως και τις 30 Σεπτεμβρίου 2026. Η είσοδος για το κοινό θα είναι ελεύθερη.

ΕΝΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΕΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ

Στην έκθεση θα παρουσιαστεί για πρώτη φορά στο κοινό αρχειακό υλικό από το προσωπικό αρχείο του Φώτη Γκόνη, το οποίο παραχώρησε η οικογένειά του ειδικά για τη διοργάνωση. Οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να δουν από κοντά το μπουζούκι του Φώτη Γκόνη, καθώς και έγγραφα, φωτογραφίες και άλλα τεκμήρια που καταγράφουν σημαντικούς σταθμούς της ζωής και της καλλιτεχνικής του πορείας. Παράλληλα, θα έχουν τη δυνατότητα να ακούσουν ηχογραφήσεις με τη μουσική του Φώτη Γκόνη, μέσα από δίσκο βινυλίου που θα αναπαράγεται σε πικάπ, ζωντανεύοντας με έναν ξεχωριστό τρόπο το μουσικό του έργο. Μέσα από το υλικό αυτό αναδεικνύεται η διαδρομή ενός μουσικού που ξεκίνησε από τη Μεσσηνία και κατάφερε να διακριθεί σε σημαντικές καλλιτεχνικές παραγωγές, να συνεργαστεί με μεγάλες ορχήστρες και να μεταφέρει τον ήχο του ελληνικού μπουζουκιού σε διεθνές κοινό.

Ο Φώτης Γκόνης γεννήθηκε στην Καλλιθέα Μεσσηνίας και από μικρή ηλικία χάρη -σε μια τυχαία γνωριμία με έναν επαίτη- ασχολήθηκε με το μπουζούκι. Η μουσική του πορεία τον οδήγησε στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου συμμετείχε σε σημαντικές παραγωγές και συνεργάστηκε με γνωστές προσωπικότητες και αστέρες του παγκόσμιου καλλιτεχνικού στερεώματος.Ιδιαίτερη θέση στην πορεία του κατέχει η συμμετοχή του στην παραγωγή «Zorba the Greek», όπου συνεργάστηκε με τον Άντονι Κουίν, ενώ σημαντικός σταθμός υπήρξε και η συνεργασία του με τη Μελίνα Μερκούρη στο «Illya Darling». Η παρουσία του στις παραγωγές αυτές συνέβαλε στην προβολή του ελληνικού μπουζουκιού και της ελληνικής μουσικής στο διεθνές κοινό.

Η έκθεση του Συλλόγου Αποφοίτων του Μουσικού Σχολείου Καλαμάτας αποτελεί μια προσπάθεια να αναδειχθεί η μνήμη και η καλλιτεχνική παρακαταθήκη του Φώτη Γκόνη, μέσα από αυθεντικά αντικείμενα και τεκμήρια που παρουσιάζονται για πρώτη φορά.

Ο Σύλλογος Αποφοίτων “Μαρία Κάλλας” προσκαλεί το κοινό της Καλαμάτας και της Μεσσηνίας, αλλά και όλους τους φίλους της μουσικής και του πολιτισμού, να επισκεφθούν την έκθεση και να γνωρίσουν από κοντά τη ζωή και το έργο ενός Μεσσήνιου μουσικού που άφησε το δικό του αποτύπωμα στην ιστορία του μπουζουκιού. Η έκθεση/ αφιέρωμα στον Φώτη Γκόνη παράλληλα με την λειτουργία του εκθεσιακού χώρου «Μαρία Κάλλας» αποτελεί για τον Σύλλογο Αποφοίτων μέρος ενός ευρύτερου στόχου.

“Στόχος μας είναι ο χώρος της μόνιμης έκθεσης “Μαρία Κάλλας” να αποτελέσει όχι μόνο μια βάση για τη φιλοξενία κι άλλων εκθέσεων, αλλά και αφορμή, έμπνευση και σημείο συνάντησης για κάθε δημιουργική ιδέα. Ένας μικρός μεν, ανοιχτός δε χώρος πολιτισμού, όπου μπορούν να φιλοξενηθούν εκθέσεις, δράσεις, εργαστήρια και κάθε πρόταση που μπορεί να γεννήσει δημιουργία, έκφραση και διάλογο” τονίζεται από τους διοργανωτές.