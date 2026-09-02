Το φιλμ «A Page of Madness» απόψε στο Μέγαρο Χορού

Η ιαπωνική βουβή ταινία A Page of Madness (1926) του Teinosuke Kinugasa προκάλεσε αίσθηση στην εποχή της και πυροδότησε έντονες συζητήσεις γύρω από το «νόημα» των κινηματογραφικών έργων, την ίδια την κινηματογραφική φόρμα, αλλά και τη θέση του σινεμά στην κοινωνία της εποχής. Έναν αιώνα αργότερα εξακολουθεί να θεωρείται ένα από τα σημαντικότερα αριστουργήματα του πειραματικού και αβάντ-γκαρντ κινηματογράφου. Το φιλμ αποτέλεσε προϊόν των καλλιτεχνικών και θεωρητικών αναζητήσεων της Shinkankakuha, κυριολεκτικά «Σχολή της Νέας Αίσθησης» ή «της Νέας Αντίληψης». Πρόκειται για ένα λογοτεχνικό ρεύμα του ιαπωνικού μοντερνισμού που επιδίωκε την ανανέωση της καλλιτεχνικής εμπειρίας μέσω μιας νέας αισθητηριακής αντίληψης της πραγματικότητας.

Χαμένη για σαράντα πέντε χρόνια και αναμονταρισμένη από τον ίδιο τον δημιουργό της τη δεκαετία του 1970, η αρχική μορφή του A Page of Madness μάς παραμένει άγνωστη. Μπορούμε, ωστόσο, να πούμε με βεβαιότητα ότι η «πλοκή» του ήταν πολύ πιο κατανοητή πριν από έναν αιώνα απ’ ό,τι σήμερα, καθώς, παρότι το φιλμ δεν διέθετε ποτέ μεσότιτλους, οι προβολές του συνοδεύονταν πάντοτε από επαγγελματίες αφηγητές, τους λεγόμενους benshi. Αυτοί αναλάμβαναν να αφηγηθούν και να ερμηνεύσουν την ιστορία.

Συνομιλώντας καλλιτεχνικά και από την οπτική του παρόντος με αυτή την «τρελή σελίδα» της ιστορίας του παγκόσμιου κινηματογράφου, ο Αρίωνας Γυφτάκης και οι Διεθνείς Μουσικές Ημέρες Καλαμάτας παρουσιάζουν το φιλμ του Teinosuke Kinugasa στο ελληνικό κοινό με νέα πρωτότυπη μουσική.

Σκηνοθεσία: Teinosuke Kinugasa. Σενάριο: Yasunari Kawabata, Teinosuke Kinugasa, Minoru Inuzuka & Banko Sawada. Παραγωγή: Teinosuke Kinugasa. Ηθοποιοί: Masao Inoue, Yoshie Nakagawa & Ayako Iijima. Διάρκεια 71’. Σύλληψη και καλλιτεχνική επιμέλεια: Διεθνείς Μουσικές Ημέρες Καλαμάτας. Πρωτότυπη μουσική & κοντραμπάσο: Αρίωνας Γυφτάκης. Φωνή: Σοφία Μπράιλα. Σαξόφωνο: Gabriele Milozzi. Πιάνο: Στάθης Γυφτάκης. Βιολί: Pablo Hernán Benedí. Βιολοντσέλο: Δημήτρης Λάμπος. Είσοδος 10/5 €

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΩΝ

Ο Αρίωνας Γυφτάκης γεννήθηκε στην Καλαμάτα. Σε ηλικία 7 χρονών άρχισε μαθήματα βιολιού στο Δημοτικό Ωδείο Καλαμάτας. Ύστερα από τέσσερα χρόνια ξεκίνησε μαθήματα ηλεκτρικού μπάσου με καθηγητές τον Νίκο Τσότρα και αργότερα τον Χάρη Χαραλάμπους. Το ενδιαφέρον του όμως για την τζαζ τον οδήγησε στο κοντραμπάσο. Έτσι σε ηλικία 14 χρόνων ξεκίνησε τζαζ κοντραμπάσο και μαθήτευσε δίπλα στον Σύλβιο Σύρρο για τέσσερα χρόνια με τον οποίο σπούδασε τζαζ αυτοσχεδιασμό, ατελιέ και τζαζ αρμονία. Παράλληλα σπούδασε κλασσικό κοντραμπάσο με τον Τάκη Καππογιάννη. Το Μάιο του 2013, ύστερα από εξετάσεις, απέσπασε τη Full Presidential Scholarship από το Berklee College of Music. Εκεί σπούδασε με τους John Lockwood, Eddie Gomez, Hal Crook και Dave Santoro. Από το 2021 διδάσκει στο Jazzart. Έχει συνεργαστεί με τους: Γιώργο Κοντραφούρη, Σπύρο Μάνεση, Τάκη Πατερέλη, Ανδρέα Πολυζωγόπουλο, Daniel Rotem, Αναστάση Γούλιαρη, Davis Whitfield, Gabriele Milozzi και άλλους.

Η Σοφία Μπράιλα γεννήθηκε στην Αθήνα. Η ενασχόλησή της με τη μουσική ξεκίνησε από μικρή ηλικία με μαθήματα κλασικού πιάνου. Αργότερα φοίτησε στο Ωδείο Μουσικής Πράξης, όπου σπούδασε σύγχρονο τραγούδι και συμμετείχε στα τζαζ σύνολα του ωδείου. Από το 2020 σπουδάζει τζαζ αυτοσχεδιασμό με τον Σύλβιο Σύρρο και είναι μαθήτρια της σχολής Jazzart. Έχει συνεργαστεί με διάφορους μουσικούς και έχει εμφανιστεί σε φεστιβάλ και συναυλιακούς χώρους σε όλη την Ελλάδα. Παράλληλα με τη μουσική της πορεία, είναι απόφοιτη του Τμήματος Γραφιστικής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και εργάζεται ως freelancer στον τομέα της γραφιστικής.

Ο Gabriele Milozzi άρχισε να παίζει σαξόφωνο σε ηλικία 11 ετών. Έχει αποφοιτήσει από το Ωδείο «G. Rossini» του Pesaro (Ιταλία). Το 2011 του απονέμεται υποτροφία για το Berklee College of Music. Στη Βοστώνη, σπουδάζει με καλλιτέχνες όπως οι George Garzone, Hal Crook, Bob Gullotti, John Lockwood, Jason Palmer και πολλοί άλλοι. Αποφοίτησε με άριστα με κύρια κατεύθυνση την ερμηνεία και δευτερεύουσα κατεύθυνση τη θεωρία της τζαζ. Αργότερα μετακομίζει στην Αθήνα όπου ολοκληρώνει τις σπουδές του υπό την καθοδήγηση του Σύλβιου Σύρρου. Έχει συνεργαστεί με τους Αρίωνα Γυφτάκη, Σπύρο Μάνεση, Αναστάση Γούλιαρη και έχει παίξει σε πολλούς χώρους στην Ελλάδα, την Ιταλία και τις ΗΠΑ.

Ο Στάθης Γυφτάκης γεννήθηκε στην Καλαμάτα το 1967. Σπούδασε πιάνο με τη Ντόρα Μπακοπούλου (Δίπλωμα με Άριστα και Ειδική Διάκριση) και σύνθεση με τον Θόδωρο Αντωνίου (Δίπλωμα με Άριστα και Α΄ Βραβείο). Έργα του έχουν παρουσιαστεί στην Ελλάδα και σε πολλές χώρες του εξωτερικού από σημαντικές ορχήστρες και σύνολα, ενώ έχουν διακριθεί σε διεθνείς διαγωνισμούς και εργαστήρια σύγχρονης μουσικής. Συνθέσεις του έχουν επίσης παρουσιαστεί ή παραγγελθεί από σημαντικά φεστιβάλ, όπως το Ελληνικό Φεστιβάλ, το Διεθνές Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας και το Διεθνές Φεστιβάλ Μουσικού Θεάτρου Βόλου. Διετέλεσε Καλλιτεχνικός Διευθυντής του Δημοτικού Ωδείου Καλαμάτας (2003–2009 και από το 2015 έως σήμερα) και από το 2017 είναι Καλλιτεχνικός Διευθυντής του Διεθνούς Διαγωνισμού και Φεστιβάλ Χορωδιών Καλαμάτας. Διδάσκει πιάνο και Ανώτερα Θεωρητικά, είναι μέλος της Ένωσης Ελλήνων Μουσουργών και ιδρυτικό μέλος των Διεθνών Μουσικών Ημερών Καλαμάτας.

Ο Pablo Hernán Benedí ακολουθεί μια πολυσχιδή πορεία ως βιολονίστας και βιολίστας. Γεννήθηκε στην Ισπανία, όπου πραγματοποίησε τις πρώτες μουσικές του σπουδές, ενώ στη συνέχεια εγκαταστάθηκε στο Λονδίνο, όπου έζησε για περισσότερο από μία δεκαετία. Ως μουσικός δωματίου είναι ιδρυτικό μέλος του Trio Isimsiz, με το οποίο συμπράττει από το 2010. Μαζί έχουν ηχογραφήσει τρία άλμπουμ, μεταξύ των οποίων και την παραγγελία του έργου του Francisco Coll, ενώ έχουν εμφανιστεί σε σημαντικές αίθουσες και φεστιβάλ όπως το Wigmore Hall, το Aldeburgh Festival, το Barbican Hall και το Royal Festival Hall, καθώς και σε πρόσφατη περιοδεία της Musica Viva στην Αυστραλία.

Για δεκατέσσερα χρόνια, έως το 2024, υπήρξε μέλος του Chiaroscuro Quartet, συμμετέχοντας στις πρώτες δεκατέσσερις ηχογραφήσεις του συνόλου και αναπτύσσοντας έντονη διεθνή συναυλιακή δραστηριότητα. Σήμερα είναι επίσης μέλος του Caerus Ensemble, ενός ευέλικτου συνόλου με ευρύ καλλιτεχνικό πεδίο, όπου τα μέλη εναλλάσσονται σε διαφορετικούς ρόλους και συμπράττουν σε ποικίλους σχηματισμούς, από ντουέτο έως κουιντέτο με πιάνο.

Από το 2020 είναι εξάρχων της Balthasar Neumann Orchestra and Choir, ενώ παράλληλα διδάσκει ως μέντορας στην ακαδημία του οργανισμού. Συνεργάζεται τακτικά ως προσκεκλημένος εξάρχων με σύνολα όπως η Scottish Chamber Orchestra, η Royal Northern Sinfonia, η Philharmonia Orchestra και η Netherlands Chamber Orchestra. Ως σολίστ έχει εμφανιστεί με την Philharmonia Orchestra, τους Mozart Players και τη Concerto Budapest.

Από το 2024 διδάσκει βιολί και βιόλα στην Haute École de Musique de Sion, μαζί με τον Timothy Ridout. Παίζει σε ένα βιολί Jean Baptiste Vuillaume του 1851.

Ο Δημήτρης Λάμπος γεννήθηκε στην Αθήνα και μεγάλωσε στην Καλαμάτα. Σε νεαρή ηλικία ξεκίνησε με μαθήματα βιολοντσέλου στο Δημοτικό Ωδείο της πόλης. Η καλλιτεχνική του εξέλιξη τον οδήγησε αργότερα στη Γερμανία, όπου σπούδασε υπό τον Hartmut Tröndle στο Leopold-Mozart-Zentrum του Πανεπιστημίου του Άουγκσμπουργκ. Είναι επίσης απόφοιτος του Ωδείου «Ορφείο Αθηνών» και της τάξης του Νικόλα Καβάκου με Δίπλωμα Βιολοντσέλου με Άριστα.

Τελειοποίησε τις δεξιότητές του υπό τον Hugo Rannou, παράλληλα με ειδίκευση στη μεθοδολογία διδασκαλίας βιολοντσέλου, στην Ανώτατη Σχολή Μουσικής και Παραστατικών Τεχνών της Στουτγκάρδης, όπου και διαμένει σήμερα.

Ο Δημήτρης δραστηριοποιείται τόσο ως καλλιτέχνης όσο και ως παιδαγωγός. Τα μουσικά του ενδιαφέροντα επικεντρώνονται στη μουσική δωματίου και τη σύγχρονη μουσική. Ως ενθουσιώδης εκπαιδευτικός, διδάσκει βιολοντσέλο στη Musik- und Jugendkunstschule Nürtingen. Εμφανίζεται επίσης τακτικά επί της σκηνής ως μουσικός δωματίου. Είναι συνιδρυτής και συνδιοργανωτής του φεστιβάλ «Διεθνείς Μουσικές Ημέρες Καλαμάτας».