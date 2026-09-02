Εκθεση του Αυστριακού καλλιτέχνη Voka στη Γιάλοβα

Πρόκειται για την πρώτη ατομική έκθεση του διεθνώς αναγνωρισμένου καλλιτέχνη σε γκαλερί στην Ελλάδα. Γεννημένος στην Αυστρία το 1965, ο Voka έχει αναπτύξει μια ιδιαίτερη καλλιτεχνική γλώσσα, την οποία ονομάζει «Αυθόρμητο Ρεαλισμό» (Spontaneous Realism), συνδυάζοντας τον κλασικό ρεαλισμό με την αυθόρμητη έκφραση, τη δυναμική πινελιά και την έντονη χρήση του χρώματος. Έργα του βρίσκονται σε συλλογές σε ολόκληρο τον κόσμο, έχουν εκτεθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες, την Αγγλία και σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ έργα του έχουν προσφερθεί σε διεθνείς δημοπρασίες τέχνης. Η Ελλάδα έχει διαδραματίσει κεντρικό ρόλο στη ζωή και την καλλιτεχνική εξέλιξη του Voka για περισσότερες από δύο δεκαετίες.

Η Κορώνη στην Πελοπόννησο, όπου διατηρεί κατοικία και εργαστήριο, έχει αποτελέσει σημαντική πηγή έμπνευσης για τον καλλιτέχνη. Το ιδιαίτερο φως, το τοπίο, η θάλασσα, οι άνθρωποι και η καθημερινή ζωή της Μεσσηνίας συνεχίζουν να βρίσκουν τον δρόμο τους στους πίνακές του. Η «Ωδή στο χρώμα» τοποθετεί το χρώμα στο επίκεντρο της καλλιτεχνικής έκφρασης του Voka. Στο έργο του, το χρώμα μετατρέπεται σε κίνηση, ενέργεια, συναίσθημα και μνήμη. Η δυναμική και αυθόρμητη προσέγγισή του δημιουργεί έναν μοναδικό διάλογο ανάμεσα στον ρεαλισμό και την αφαίρεση, την παρατήρηση και το συναίσθημα, την τεχνική και τη διαίσθηση. Η έκθεση αποτελεί κάτι περισσότερο από το Ελληνικό ντεμπούτο ενός διεθνώς καταξιωμένου Αυστριακού καλλιτέχνη.

Αποτελεί επίσης τον καλλιτεχνικό φόρο τιμής του Voka σε μια χώρα που αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής και της δημιουργικής του ταυτότητας εδώ και πολλά χρόνια. Η έκθεση θα λειτουργεί καθημερινά από τις 12 μ. έως τις 10 μ.μ. έως τις 17 Οκτωβρίου.